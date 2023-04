Umweltschonende Schädlingsbekämpfung für Ihren Betrieb oder Zuhause

Fachliche Weiterbildung ist ihm besonders wichtig, daher bildet er sich stets fort. „Ich bin ein leidenschaftlicher Schädlingsbekämpfer, welcher Freude daran findet, für jede Kundin oder jeden Kunden eine individuelle Lösung zu finden.“

Dabei steht er für Information, Transparenz und Handschlagqualität. Und auch für Schädlingsbekämpfung mit Maß und Ziel, da er eine umweltschonende Schädlingsbekämpfung anbietet, welche lediglich auf den Zielorganismus ausgerichtet ist und Menschen sowie Umwelt schont.

Seine Dienste sind in sämtlichen Branchen wie Lebensmittelindustrie, Hotels, Gastronomie, Gesundheitswesen, Kritische Infrastruktur, Bau und Handel, Transport, Lager und auch Privathaushalten wichtig und wertvoll. Nicht nur, wenn es um klassische Schadtiere wie Insekten, Nager oder lästige Vögel geht, ist Sagmeister der richtige Mann, er setzt sein Know-how auch bei Schimmelbefall oder schlimmen Gerüchen ein.

Besonders am Herzen liegt dem Neumarkter der Bautenschutz: „Viele Menschen glauben gar nicht, was holzzerstörende Insekten oder auch nur Ameisen in Gebäuden anrichten können. Da kommt es durch Schädlingsbefall sogar zu statischen Problemen. Deshalb sollte man, wenn man einen Befall bemerkt, nicht zögern den Fachmann zu rufen.“

Sagmeister ist auch ein Profi, wenn es um präventive Überwachung geht: „Wir bieten Monitoring analog, aber auch mittels neuester Technologien an. Kontaktieren Sie uns betreffend eines persönlichen Konzeptes für Ihr Unternehmen.“ Werner Sagmeister abschließend: „Ich übe den Beruf des Schädlingsbekämpfers leidenschaftlich gerne aus, da ich abwechslungsreiche, herausfordernde Arbeiten sehr schätze, bei denen man lösungsorientiert vorgehen muss.“