Willkommen zuhause!

„Andere kaufen sich mit 60 eine Harley, ich hab mir ein traumhaftes Schlafstudio geleistet!“ Christian Dunkl strahlt übers ganze Gesicht, als er uns seine jüngste Errungenschaft zeigt und schmunzelt: „Das ist mein Arbeitsplatz für die nächsten 10 bis 20 Jahre!“

Und ja, das neue Studio in der Amstettner Wienerstraße ist wahrlich ein Blickfang! Vor den strengen Augen von Carl-Ferdinand Dunkl, der auf der riesengroßen, genau 9,13 x 2,85 Meter großen Wandtapete die über 300-jährige Familientradition widerspiegelt, riecht es im Raum angenehm nach Naturholz und verbreiten exklusive Leuchten eine ganz besondere Stimmung.

„Mit dem Umbau haben wir unsere Wurzeln nicht verlassen, wir haben uns weiter entwickelt“, unterstreicht der langjährig erfahrene Schlafberater, dass er nie ein 08/15-Fachhandel war. „Seit über 30 Jahren habe ich mir das Thema Schlafgesundheit zum Beruf gemacht. Dafür lebt heute unser ganzes Team und dafür schätzen uns unsere Kunden!“

„Es ist absolut kein Vergleich zu früher“, fühlt man sich als Kunde beim ersten Blick in das kleine, feine Studio auf Anhieb wohl. Man kann es nicht sagen, ob es an der harmonischen Raumgestaltung liegt, oder daran, dass die individuellen Schlafsysteme jetzt in richtige kleine Wohnräume „verpackt“ sind.

Da stehen Kästen, Schranksysteme und Kommoden aus Zirbe, Nuss, Wildeiche oder Kernbuche – edle Vollholzqualität von der bayrischen „Holzschmiede“ zwischen exklusiven Lichtelementen der deutschen Manufaktur LeuchtNatur.

„Die Spezialfirma kaschiert hauchdünne Echtholz-Furniere auf Plexiglas und beleuchtet dieses mit LED-Technik. Selbst getrocknetes Almheu und Stein können die Lichtkünstler zum Strahlen bringen“, ist Dunkl von der Harmonie und der großen Modellvielfalt fasziniert.

Große Augen bekommt man, wenn Christian Dunkl seinen Beratungstisch in die Länge zieht. Durch ein intelligentes und einzigartiges Lamellensystem wird dieser zur Tafel – mit nur einem Handgriff. Die zwei edlen Tischleuchten fallen da für kurze Zeit fast aus dem Blickwinkel.

„Was mir noch fehlt, ist ein feines Musiksystem“, sieht sich der Amstettner Unternehmer schon auf der Zielgeraden. Auch daran tüftelt er bereits, mit sich selbst und mit seinen Partnern, einem Linzer Innenarchitekten und seinem Schwager Adi Huber (Firma „Raum+Möbel“).

Ihr Motto: „Zusammen finden wir für jeden Raum eine Lösung!“. Wobei Christian Dunkl betont, dass er weiter ein Schlafstudio bleibt und kein Möbelhaus wird, er sich lediglich auf Schlafzimmer, Vorräume oder Esszimmer beschränkt.

An wertvollen Dienstleistungen und Produkten mangelt es dem Schlafberater und seinem Team nämlich keineswegs. Da gibt es im Sortiment zum Beispiel das Frischluftwunder OZONOS. Die Geräte beseitigen Aerosolfette, Bakterien, Viren, Keime, Schimmelpilzsporen, Haustier- und Milbenallergene, Pollen, Gerüche, Haustier- und Farbgerüche zu Hause oder am Arbeitsplatz – und zwar mit einer innovativen, patentierten Methode, die sich die natürlichen Vorteile von Ozon zunutze macht.

Da gibt es aber auch die in jahrzehntelanger Forschung entwickelten Produkte von memon bionic instruments. Diese Technologie renaturiert die Luft in Innenräumen, indem sie das Luftionen-Verhältnis verschiebt und dadurch das Verhalten der Feinstaubpartikel in der Atemluft beeinflusst. Die Geräte ermöglichen es auch, die natürliche Struktur des Wassers wiederherzustellen – Stichwort „renaturiertes Wasser“.

Christian Dunkl: „Als Radiästhet und aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen: Die Geräte funktionieren. Auch bei 5G ist die Wirkung phänomenal. Man findet mit memon wieder zu innerer Balance, Ruhe, Klarheit und Kraft!“

Nicht zuletzt gibt es bei Dunkl in der Tischkultur-Abteilung feine und edle Essige, Öle, Gewürzmischungen, Nudeln, wie zu Ur-Großvaters Zeiten zum selbst Abfüllen, ätherische Öle, Nahrungsergänzungsmittel, die Schuhmann 3D-Platte, eine biologische Bettfederreinigung und, und, und. „Nicht umsonst lautet unser Firmenmotto: Wer hell ist, kauft bei Dunkl“, hat der Firmenchef eine Riesenfreude mit dem, was er aktuell anbieten kann. Und das - so verspricht er - zu fairen Preisen, und ohne verlogenen Prozent-Aktionismus. „Weil uns unsere Kunden viel wert sind!“