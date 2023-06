AB INS HEU! – NATUR PUR

Die Familie Haselböck schenkt Ihnen mit den Waldviertler Heu-Kräuter Matratzenauflagen, Heu-Kräuter Polsterauflagen, Heublumen-Kräuter Steppdecken und verschiedenen Kräuterkissen guten und erholsamen Schlaf. In liebevoller Handarbeit werden im wunderschönen südlichen Waldviertel schon über 20 Jahre duftende Produkte aus Heu und Kräutern produziert.

„Wir führen unseren Bauernhof, umgeben von naturbelassenen Wiesen und Feldern, bereits in vierter Generation. Hier wächst das Heu, das wir für unsere heilsamen Produkte verwenden“, erzählt Heidi Haselböck. „Die Idee der Heu-Kräuter Matratzenauflagen haben wir vor vielen

Jahren aus der Not heraus geboren. Es plagten uns Kreuzschmerzen, wir hatten Schlafprobleme. Es ging uns wie so vielen Menschen in dieser schnelllebigen Zeit. Dann erinnerten wir uns an alte bäuerliche Traditionen und füllten eine Decke mit duftendem Heu. Es fühlte sich himmlisch an, mit diesem Geruch einzuschlafen.“ Bestärkt wurden die Haselböcks vom Ganzheitsmediziner, Dr. Gerhard Hubmann, der mit Rat und Tat zur Seite stand.

Durch die Beimengung spezieller Kräuter zum Heu erreichten sie die Linderung unterschiedlichster Beschwerden. Neben dem grandiosen Wohlfühleffekt erzielten sie also auch eine lindernde Wirkung. Heu wirkt entzündungshemmend, durchblutungsfördernd, schmerzlindernd, stärkt die Abwehrkräfte. So entstanden auf Basis langjähriger Erfahrung und zahlreicher positiver Rückmeldungen die Heu-Kräuter Wohlfühlprodukte.

Probieren Sie es aus! Sie werden hervorragend schlafen und sich rundherum wohlfühlen! Erhältlich sind die Naturprodukte im Onlineshop shop.heuunterbetten.at oder direkt im schmucken Hofladen des wunderschönen Bauernhofes.