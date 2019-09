Über ein Jahr läuft bereits die Suche nach einem Allgemeinmediziner als Nachfolger für die Ordina-

tion von Dr. Leopold Klem in Mauer. Seit 1. Juli 2018 ist die Stelle ausgeschrieben. Bewerber gab es bislang keine, obwohl die Stadtgemeinde ein „Rundum Sorglos-Paket“ in Aussicht stellt: „Die Ordination wird auf jeden Fall saniert werden und der neue Arzt oder die neue Ärztin kann sich dabei aktiv in die Planungen einbringen.

Wir würden die Praxis nach dessen oder deren Bedürfnissen gestalten und dabei den Behandlungsraum-Typ so wählen, dass auch kleine operativ-invasive Eingriffe möglich wären. Das heißt, es werden zum Beispiel spezielle Böden oder Heizkörper verlegt und eingebaut, an denen kein Staub haften bleibt“, erklärt der Referatsleiter der Liegenschaftsverwaltung der Stadtgemeinde, Christian Luftensteiner. Barrierefreiheit im und ins Gebäude seien ebenfalls ein absolutes Muss.

Doch solange es keinen neuen Mediziner für die 110 Quadratmeter große Praxis in Mauer gibt, liegen die Planungen auf Eis: „Tatsache ist aber: Wir wollen in Mauer wieder einen praktischen Arzt finden. Nur wenn das gar nicht gelingen sollte, hätten wir noch die Option, die Ordination auf Wohnungen zurückzubauen“, berichtet Luftensteiner weiter. Zeitlich beschränkt ist die Suche aktuell nicht. „Einen Arzt zu finden, hat oberste Priorität!“

zVg Christian Luftensteiner, Referatsleiter der Liegenschaftsverwaltung, ist stolz auf die gelungene Revitalisierung des Ärzte-Centers und die aktuell volle Auslastung der vorhandenen Ordinationsräumlichkeiten. Die verschiedenen medizinischen Bereiche wurden farblich an der Infotafel beim Eingang zum Center gekennzeichnet und finden sich dann zur besseren Orientierung im gesamten Gebäude wieder.

Ein Vorzeigeprojekt im Bereich der ärztlichen Versorgung in Amstetten ist wiederum das sanierte Ärztecenter in der Nikolaus-Lenau-Straße 2. Ende 2017 wurde mit der Rundum-Erneuerung des Ärztezentrums begonnen. Seit dem Frühjahr 2018 läuft der Vollbetrieb: „Alle Räume wurden revitalisiert und auf den Stand der Zeit gebracht. Durch die Verlegung des ‚Kidsnest‘ in die Anzengruberstraße konnten wir auch noch zwei neue Ordinationen mit je rund 55 Quadratmetern Größe sowie zusätzlichen Wartebereich schaffen. Aktuell sind erfreulicherweise alle Ordinationen vergeben“, erzählt Christian Luftensteiner. Sechs Fachärzte und ein Wundbehandlungszentrum sowie seit 1. September auch ein Physiotherapeut (Details siehe Infobox) stehen hier als Anlaufstellen für die Menschen zur Verfügung.

Doch auch über dem revitalisierten Ärzte-Center schwebt in gewisser Hinsicht das Damoklesschwert: „Seit diesem Sommer ist die Stelle von Kinderarzt Dr. Albin Mischkounig ausgeschrieben, denn die Pension steht bereits im Raum. Und auch der eine oder andere Arzt wird sich aller Voraussicht nach in wenigen Jahren in den Ruhestand begeben“, weiß der Leiter der Liegenschaftsverwaltung. Es werde also eine große Herausforderung, alle Ordinationen auch in Zukunft zu besetzen. „Aber wir sind wirklich guter Hoffnung, denn es wurde alles rundum erneuert und revitalisiert. Das Center verfügt nun über Klimaanlagen und die Kunstini-tiative Amstetten sorgt mit wechselnden Ausstellungen für ein besonders einladendes Ambiente“, zählt Luftensteiner zwei weitere Vorzüge des Zentrums auf.