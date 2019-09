„Die Restauratorinnen waren davor gerade wieder in Ephesos in der Türkei tätig“, erzählt Landschaftsplaner Alfred Benesch, der seit fünf Jahren mit der Erstellung und Umsetzung des Konzepts zur Neugestaltung des Schlossumfeldes betraut ist. Er erklärt den enormen Aufwand, der hinter der Mauersanierung steckte: „Eine der beiden Mauern steht schon seit 500 Jahren frei, die zweite wurde voriges Jahr wieder freigelegt. Beide Mauern wurden sandgestrahlt und jede Fuge nach Löchern abgesucht. Um die Löcher auszufüllen, mussten Steine aus dem direkten Umfeld verwendet werden und zur Befestigung wurde Mörtel nachgemischt, wie dieser zur Zeit der Mauererrichtung verwendet wurde. Dabei muss man wissen, die Mauern entstanden über verschiedene Bauphasen hinweg und zu jeder Bauphase gab es einen anderen Mörtel.“

Es war also ein aufwendiges Prozedere, gemäß Denkmalschutz jedoch notwendig. „Und außerdem hält die Mauer so auch besser, denn sie bleibt dadurch elastisch – für zumindest die nächsten 100 Jahre!“, erklärt Benesch. Nächstes Jahr werden der Bader Turm und der Hexenturm übrigens nach dem gleichen Verfahren saniert. Im Hexenturm wird zudem ein Holzgerüst errichtet, auf dem man dann den Turm ganz hinauf gehen kann. Auch das Dach des Turms wird im Zuge dessen repariert.

Skurrile Funde bei Mauerfreilegung

Beim Freilegen der zweiten Wehrmauer im Vorjahr wurden übrigens allerhand skurrile, wenn auch keine historisch wertvollen Artefakte gefunden: ein Kinderwagen, ein Mostplutzer oder sogar ein Grabstein kamen ans Tageslicht. „Allesamt Gegenstände aus dem 20. Jahrhundert“, berichtet der Landschaftsplaner. Ziel sei es übrigens auch, alle Funde rund um die Umfeldneugestaltung einmal in einer Ausstellung öffentlich zu präsentieren.

Laufend wird auch an der Renaturierung der Wehrgräben um das Schloss gearbeitet. „In den vergangenen Jahren wurde der dichte Wald rund um das Schloss entfernt, um das Gebäude wieder sichtbar zu machen. Außerdem hatte der Wald bereits Schäden am Gebäude verursacht – ein weiterer Grund für die Rodung“, erklärt Benesch. Der Boden müsse sich jedoch noch umstellen von einem Waldboden zu einem Wiesenboden. „Das dauert Jahre, bis das klappt. Dafür muss die Wiese drei bis vier Mal im Jahr gemäht und immer wieder eingesät werden“, erklärt Alfred Benesch. Der übrige Wald soll in den nächsten Jahren dann in einen lichten Hain mit einzelnen, schönen Bäumen verwandelt werden. Und die kleine Bastei neben dem Schloss erhält eine Holzplattform, von der man beste Sicht auf das Schloss genießt.

zVg Landschaftsplaner Alfred Benesch ist seit fünf Jahren mit der Erstellung und Umsetzung eines Konzepts zur Neugestaltung des Schlossumfeldes betraut.

Vermittlungssystem ist geplant

Doppelte Wehrgräben wie in Ulmerfeld gibt es übrigens recht selten. „Überhaupt war Ulmerfeld einst eine sehr stolze Anlage. Durch die Umfeldaufbereitung wird das wieder sichtbar und auch vermittelbar“, weiß der Landschaftsarchi tekt. In den nächsten Jahren sei auch ein Vermittlungssystem rund um das Schloss geplant, wodurch die Besucher über die Burganlage informiert werden.

Im heurigen Sommer wird zudem der Bau eines rund 50 mal 15 Meter großen Schlossteichs im Wehrgraben realisiert. Dieser soll künftig mit einem Holzdeck und amphitheaterartigen Sitzgelegenheiten abschließen. „Dieser Platz kann dann zum Beispiel von Schulen für Unterricht im Freien genutzt werden“, erklärt Benesch. Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen.

Als Klassenzimmer im Freien dient aber auch die Obstwiese des Schlosses, auf der in Zusammenarbeit mit der Fachschule Gießhübl zwei Dutzend alte Obstbäume, wie sie in Dokumenten um 1800 beschrieben worden sind, gepflanzt wurden.

100 Besucher zusätzlich möglich

Ebenso noch heuer entsteht ein Notausgang an der Südseite des Schlosses. Damit wird es künftig möglich sein, zumindest 100 Besucher mehr – bislang waren es maximal 240 – bei Veranstaltungen zu begrüßen. „Dieser Notausgang war im Konzept, das vor fünf Jahren erstellt wurde, noch gar nicht vorgesehen. Er ist aber sinnvoll und notwendig! Da sieht man, die Planung ist fließend und es kommen immer wieder noch Vorhaben dazu“, erklärt Benesch.

Nächstes Jahr steht auch eine große Feier ins Haus: Anlässlich 1025 Jahre Ulmerfeld und fünf Jahre Schlossumfeldgestaltung wird eine Zwischenbilanz des Projekts gezogen. „Mein Wunsch wäre eine Vortragsreihe über das ganze Jahr verteilt, durch die ein lebendiges Geschichtsbild vermittelt wird“, sagt Benesch.

Das Gestaltungskonzept ist übrigens auf zehn Jahre ausgerichtet. Darin sind noch eine Reihe weiterer Vorhaben enthalten. So wäre es zum Beispiel ein Wunsch, die alte Brücke, wie sie vor hunderten Jahren als Zugbrücke genutzt wurde, optisch erkennbar zu machen. „Der Plan sieht außerdem noch vor, mit dem Platz zwischen Schloss und Kirche eine Verbindung zu schaffen. Angedacht wäre ein Pavillon auf der Schlosswiese und dass der Platz öffentlich bespielbar wird“, berichtet der Planer.