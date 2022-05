Schönheitschirurgie im Mostviertel

Warum sind Sie Schönheitschirurg?

Dr. Markus Kerninger: Die Chirurgie ist schon seit dem Medizinstudium meine große Leidenschaft. Den Zugang zur Ästhetischen Medizin fand ich vor rund 20 Jahren über einen meiner Lehrherren im Landesklinikum Waidhofen/Ybbs, der mich in die umfangreiche Brustchirurgie einführte, die heute sicherlich meine Paradedisziplin ist. Damals wie auch heute fasziniert mich an der Schönheitschirurgie, Patientinnen und Patienten darin zu unterstützen, sich durch meine Behandlungen wohler in ihrer Haut zu fühlen und dadurch mit mehr Lebensfreude und Selbstsicherheit durchs Leben zu gehen.

Was ist Ihnen in Ihrem Job besonders wichtig?

Dr. Kerninger: Unsere Zeit ist unglaublich stark geprägt von Social Media und Werbung und allzu oft werden unnatürliche Schönheitsideale kommuniziert und damit Wünsche geschürt, die gar nicht erfüllbar sind. Ich gehe mit hohem Respekt und ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein an die Wünsche meiner Patienten heran. Es kann durchaus vorkommen, dass ich von einem gewünschten Schönheitseingriff abrate, weil er keinen Sinn macht oder gar ungesund ist. Ein gutes Ergebnis betont die natürliche Schönheit und ist unauffällig, es sieht keinesfalls „gemacht“ aus.

Wie erreicht man natürlich aussehende Ergebnisse?

Dr. Kerninger: Jede Gesichtsbehandlung wird bei uns individuell an den Patienten angepasst und maßgeschneidert. Es ist entscheidend, immer an der Ursache anzusetzen und zu behandeln – einfach nur „Falten zu jagen“ bringt nicht das gewünschte Ergebnis. Man muss auch die Alterungsprozesse der Haut verstehen, um optimal behandeln und natürliche Ergebnisse schaffen zu können. Innovative Behandlungsmethoden wie das Vampir-Lifting können in Kombination mit Fillern und Botox oft der Schlüssel für ein optimales, natürliches Aussehen sein.

Foto: I_Stock

Vermutlich sind es eindeutig mehr Frauen als Männer, die nachhelfen lassen?

Dr. Kerninger: Der Anteil an männlichen Patienten nimmt in unserer Praxis immer mehr zu. Mittlerweile haben auch Männer die Ästhetische Medizin für sich entdeckt. Äußere Zeichen von Alterungsprozessen beim Mann werden oft fälschlicherweise als Mangel an Energie interpretiert. Auch wirken Männer dadurch manchmal müde, unfreundlich oder als seien sie nicht ganz gesund. Oft kann hier durch die richtige Unterspritzung und/oder einen kleinen chirurgischen Eingriff schnell Abhilfe geschaffen werden.

Ist die Schönheitschirurgie im Mostviertel noch ein Tabuthema?

Dr. Kerninger: Die Nachfrage an Ästhetischen Behandlungen war schon immer da. Inzwischen zeigt sich jedoch ein starker Aufwärtstrend und ein deutlich entspannterer Umgang mit dem Thema. Heute haben die Patientinnen und Patienten die Möglichkeit, die Leistungen auch hier im Mostviertel abzurufen, und müssen dafür nicht mehr in die anonyme Großstadt ausweichen, wie das bisher der Fall war. Ich denke, es ist kein Tabuthema mehr, die Leute stehen immer mehr dazu.

Herr Dr. Kerninger, vielen Dank für das Interview!

www.kerninger.at