Die Stadt Amstetten besitzt etwa 150 Hektar Wald. Dieser ist Erholungs- und Lebensraum für Mensch und Tier, schützt das Trinkwasser und sorgt obendrein für eine gute Luft. Zur Sicherung der vielfältigen Waldwirkungen müssen die Wälder aber langfristig an den Klimawandel angepasst werden. Aufgrund der höheren Temperaturen sind speziell die Fichten geschwächt und anfälliger für Borkenkäfer-Befall. Durch Starkwind-Ereignisse sowie durch das Eschen-Triebsterben entstehen so Lücken und Freiflächen im Wald, die nun aber gezielt mit klima-robusten Baumarten wieder bepflanzt werden. Vor allem wird Eiche nachgepflanzt, weil sie tief wurzelt, dadurch sturmfest ist und längere Trockenzeiten aushält. Überdies profitieren von der Eiche zahlreiche seltene Tierarten wie Käfer und Vögel.

Auf der Kleinen Meerwiese, einem Waldgebiet nahe dem Hausmeninger Freizeitgelände, wird nach Borkenkäfer-Befall die entstandene Freifläche wieder bewaldet. Zum Teil kommen Rotbuche, Ahorn und Hainbuche von selbst durch die natürliche Verjüngung aus den Samen von Mutterbäumen der Umgebung auf. Zum anderen wurden und werden Eichenbäume nachgepflanzt, damit ein artenreicher Laub-Mischwald entsteht.

Von der Vorbereitung bis zur Durchführung und Nachbereitung unterstützten und begleiteten Direktorin Angelika Riegler und vier Lehrerinnen und Lehrer der NMS Hausmening die Pflanzaktion der Stadtgemeinde Amstetten. Mitte April konnten die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der NMS zunächst die vielfältigen Waldwirkungen und Waldfunktionen mit Förster Franz Reiterer diskutieren.

Ende April ging es dann an die praktische Umsetzung. Unter fachkundiger Anleitung pflanzten die Mädchen und Burschen in Kleingruppen 120 Eichen in vorbereitete Teilflächen. „Die Jugendlichen setzen damit ein Zeichen zum Klimaschutz und zur Erhaltung der vielfältigen positiven Wirkungen der Amstettner Wälder“, bedankte sich Bürgermeisterin Ursula Puchebner für das Engagement.

Weil Eichen für Rehe ein besonderer Leckerbissen sind, wurden die neu bepflanzten Teilflächen zum Schutz gegen Wildverbiss eingezäunt.