Franz Schachner ging 1990 mit diesem Antrieb weltweit als Erster in die Serienproduktion. Ständige Verbesserungen und der Erfindergeist von Franz Schachner mündeten nicht nur in besseren Motoren, sondern auch in leistungsfähigeren Akkus, mit denen längere Fahrtstrecken von über 100 km erzielt werden können.

Bausätze für die Nachhaltigkeit

Haben Sie ein gutes, tolles Fahrrad? Wir haben den passenden Motor dazu! Mit den Bausätzen kann nahezu jedes Fahrzeug nachgerüstet werden. Leider wird durch den Verkaufsdruck der Händler meistens davon abgeraten, obwohl selbst große Fahrradhersteller und -händler aus der ganzen Welt unsere Bausätze serienmäßig einbauen. Kein Wunder bei diesen Vorteilen: top Preis-Leistungs-Verhältnis, sehr kräftig, außergewöhnlich klein, unglaublich leicht, integrierter Kraftsensor, optional Rücktrittbremse, …

Jubiläumsaktion

Bei der aktuellen Schachner Jubiläumsaktion gibt es sogar auf die brandneuen E-Bike-Modelle der kommenden Saison 200 Euro Rabatt und ein Service geschenkt.

E-Mobilitätsförderung mit 870 Euro so hoch wie nie zuvor

Sie können jedoch nicht nur bei den Fahrrädern sparen. Für den Elektroroller Bombo hat der Bund seinen Anteil der E-Mobilitätsförderung um 100 EUR erhöht. Somit bekommen Kunden bis Ende des Jahres zusätzlich zu den 420 EUR Preisnachlass des Händlers noch 450 EUR vom Bund zurück.

Innovation geht weiter… E-LKW und E-Autos sind gerade in der Entwicklungsphase!