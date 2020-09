SENKER

„Herzlich willkommen in der Autohausfamilie“, so wurden 15 neue Lehrlinge beim Welcome Day 2020 im Stammhaus der Senker-Gruppe von Geschäftsführer Ing. Harald Heiß, MBA, Komm.Rätin Ilse Senker und Mag. Dr. Gertraud Senker in Empfang genommen.