Mit Stolz feiert die Senker-Gruppe dieser Tage ihre 17 neuen Lehrlinge. Für den führenden Mobilitätsanbieter im Mostviertel (sieben Standorte, 370 Mitarbeiter, mehr als 5.000 verkaufte Autos) stand Geschäftsführer Harald Heiß beim „Welcome Day“ dazu Rede und Antwort.

„In dieser spannenden und interessanten Ausbildungszeit werden wir Sie für die zukünftigen beruflichen Herausforderungen bestens vorbereiten“, wandte sich Geschäftsführer Ing. Harald Heiß, MBA in seinen Grußworten an die neuen Lehrlinge in der Senker-Gruppe. Hans Schoder

Herr Heiß - die mobile Welt ist im Umbruch. Was bedeutet das für die Ausbildung Ihrer Fachkräfte?

Harald Heiß: Unsere Branche steht zweifellos vor einer großen Herausforderung. Elektromobilität und Digitalisierung prägen das neue Zeitalter. Das Auto wird Teil der digitalen Wirklichkeit, die in Smartphone und Notebook schon allgegenwärtig ist. Wir begegnen dem so, wie es Senker schon immer in der 71-jährigen Unternehmensgeschichte gemacht hat: mit modernster Ausbildung und lebenslangem Lernen. Wichtiger Eckpfeiler ist und bleibt das duale Ausbildungssystem. Zusätzlich zur Berufsschule lehren wir den jungen Menschen durch spezifische Technik-Schulungen das entsprechende Know-how der neuesten Technologien. Was bei allen Veränderungen aber bleiben wird, sind die persönlichen Beziehungen. Motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter sind mehr denn je das größte Kapital eines Unternehmens und das Bindeglied hin zu zufriedenen Kunden. Wir müssen mit unserer Arbeit begeistern – freundlich, verlässlich, fair und engagiert!

Wie viele junge Leute bilden Sie derzeit aus?

Heiß: Aktuell beschäftigen wir 61 Lehrlinge. Insgesamt hat die Senker-Gruppe – also die Autohäuser Senker und Pruckner – bereits über 1.260 junge Menschen auf dem Weg ins Berufsleben begleiten dürfen. Das macht uns schon ein wenig stolz!

Unter den neuen Techniker-Lehrlingen ist auch eine Dame. Ist sie die einzige?

Heiß: Nein, wir haben bisher sechs weibliche Lehrlinge in unseren Werkstätten ausgebildet. Das Berufsbild des KFZ-Technikers hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Schmutz und schwere Arbeit haben in modernen Werkstätten ausgedient.

Ist es schwer, heute gute Lehrlinge zu finden?

Heiß: Wir sind noch in der glücklichen Lage, gute Bewerbungen zu bekommen. Klar leben auch wir nicht mehr die Möglichkeit der großen Zahlen von früher, aber durch verstärkte Bemühungen unsererseits und eine enge Zusammenarbeit mit den Schulen sind wir auf einem guten Kurs. Letztlich hilft auch unser guter Ruf. Als Mitarbeiter in der Senker-Gruppe ist man Teil eines modernen und zukunftsorientierten Unternehmens mit vielfältigen Aufstiegs-Chancen. Wir bieten die komplette Mobilität „aus einer Hand“ – mit Neu- und Gebrauchtwagenverkauf, Service, Reparatur, Spenglerei, Lackiererei, 24-Stunden-Mobilitätsstützpunkt, Versicherung, Finanzierung, Reifenverkauf, Reifenhotel und Anmeldestelle. Und das Portfolio wird immer größer – wie die neuen Technikberufe Systemelektroniker und Hochvolttechniker zeigen, von denen wir auch schon einige in unseren Reihen wissen.

Nachhaltigkeit ist das Thema der Stunde. Wohin geht die Reise bei Volkswagen und der Senker-Gruppe?

Heiß: Das Ziel ist klar und ehrgeizig: Volkswagen will der führende Anbieter für nachhaltige Mobilität werden und bis zum Jahr 2050 CO2-neutral sein.

Der erfolgreiche Anfang ist mit den voll elektrisch betriebenen Autos der VW ID-Familie, dem Audi e-tron, dem ŠKODA ENYAQ oder dem CUPRA BORN bereits gemacht. In den nächsten Jahren kommen noch viele neue Modelle dazu. Was die Senker-Gruppe betrifft, so rüsten wir unsere Niederlassungen Schritt für Schritt auf energieautarke Autohäuser um – mit Wärmepumpentechnologie, Photovoltaik und Schnellladestationen. Aktuell passiert das gerade in der Niederlassung Haag.