2022: Viele Modell-Highlights zum Durchklicken

VW ID.5 – bereits bestellbar! Mit dem VW ID.5 und dem ID.5 GTX erhält die vollelektrische ID. Familie von VW Zuwachs. ŠKODA Karoq Der ŠKODA Karoq durfte sich über eine Auffrischung freuen und präsentiert sich jetzt noch sportlicher und moderner. Die neuen Modelle sind ab sofort bestellbar! VW Multivan Der neue Multivan verknüpft in der siebten Generation bewährte Tugenden wie Flexibilität, Funktionalität und Geräumigkeit mit technologischer Innovation. Erstmals ist der Allrounder auch als Plug-in-Hybrid erhältlich. Zudem sorgen neueste Fahrassistenzsysteme sowie intelligente Konnektivität für Sicherheit und Komfort der Extraklasse. Audi Q5 Sportback Die Coupé-Variante des Q5 verbindet kraftvolle Leistung mit hoher Alltagstauglichkeit. Der permanente Allradantrieb quattro sorgt für präzises und an jede Fahrsituation abgestimmtes Fahrverhalten. Im Innenraum punktet der Q5 Sportback mit Funktionalität und Eleganz. ŠKODA Fabia Die vierte Generation des Erfolgsmodells präsentiert sich größer, dynamischer und moderner als je zuvor. Mit einer Länge von 4,11 Meter übertrifft er erstmals die Vier-Meter-Marke, zudem steigt das Kofferraumvolumen von 330 auf eindrucksvolle 380 Liter. Neue Assistenzsysteme und fortschrittliches Infotainment sorgen für mehr Komfort und zusätzliche Sicherheit. CUPRA Born Der CUPRA Born ist das erste vollelektrische Fahrzeug der sportlichen Marke und zeichnet sich durch Eleganz und Innovation aus. Mit einer maximalen Leistung von 231 PS und einer Reichweite von bis zu 548 Kilometern wird der Born höchsten Ansprüchen gerecht. VW Polo. Das beliebte Erfolgsmodell erhält 2022 ein Facelift und präsentiert sich in neuem, progressivem Design sowie mit modernster Ausstattung und intelligenten Assistenzsystemen. Unter anderem punktet der Polo nun auch mit technologischen Highlighs wie IQ.Drive Travel Assist, IQ.Light und Digital Cockpit. SEAT Ibiza Der SEAT Ibiza erstrahlt nach seinem Facelift in neuem Glanz! Sowohl innen als auch außen präsentiert sich das Erfolgsmodell noch frischer und moderner. Zudem sorgen zahlreiche Assistenzsystem für mehr Fahrkomfort und Sicherheit als je zuvor. ŠKODA Kodiaq Vier Jahre nach seiner Einführung erhielt der dynamische SUV nun eine Modellpflege. Außen wird das Facelift vor allem an der Front deutlich: schmalere LED-Scheinwerfer, neu gestaltete Stoßfänger sowie eine erhöhte Motorhaube verleihen dem Kodiaq eine sportliche Note. Im Innenraum sorgen zahlreiche (optionale) Ausstattungshighlights für innovativen Komfort.+ VW Taigo. Mit dem Taigo bringt VW erstmals ein SUV-Coupé auf den Markt. Der sportliche Allrounder punktet mit seinem dynamischen Crossover-Design, geräumigen Platzverhältnissen und innovativer Konnektivität. Serienmäßig mit an Bord sind unter anderem LED-Scheinwerfer, ein volldigitales Cockpit sowie ein modernes Infotainmentsystem. Mit dem optionalen „IQ.DRIVE Travel Assist“ wird beim Taigo teilautonomes Fahren möglich.

