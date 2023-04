Check-in im Reifenhotel mit Profil

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen - die perfekte Zeit, um Ihr Auto auf den Frühling vorzubereiten. Die Autoreifen sind die einzige Verbindung zwischen Ihrem Fahrzeug und der Straße.

Überlassen Sie daher den Räderwechsel inkl. Frühjahrs-Check dem Fachmann Ihres Vertrauens bei Senker und Pruckner. Hier werden alle Leistungen rund um Räderwechsel, Reifenservices, neue Reifen und stylische Felgen geboten. Um sich viel Zeit und Mühe zu sparen, lagern Sie Ihre Autoreifen sicher und bequem im Reifenhotel.

Ein „Hotel“ mit 22 Stockwerken, mitten im Mostviertel? Ja, das gibt es – ein Reifenhotel – auf dem Areal vom Autohaus Senker in Amstetten-Neufurth.

Dort überwintern derzeit tausende Kompletträder, die auf ihren Einsatz im Sommer warten. Die Technik-Teams sind optimal für alle Leistungen rund um den Räderwechsel vorbereitet.

Wie unterscheiden sich Reifen?

In der Zulassungsbescheinigung findet man zwar die notwendigen Informationen zu den passenden Reifen, aber am besten ist man beraten, wenn man sich beim Reifenspezialisten Senker und Pruckner beraten lässt. So finden Sie das passende Produkt für Ihr Fahrzeug. Das gilt sowohl für Sommer- als auch für Winterreifen.

Bedeutung der richtigen Reifen

Autoreifen stehen zwischen dem Fahrzeug und der Fahrbahn und sind daher elementarer Bestandteil eines jeden Autos. Je nach Untergrund wird das Fahrverhalten deutlich beeinflusst, was vor allem am Material und der Tiefe des Profils liegt. Vom Gesetzgeber werden mindestens 1,6 Millimeter Profiltiefe gefordert, um verkehrssicher unterwegs zu sein. Beim Reifenexperten Senker und Pruckner werden Sie fachgerecht beraten. Für den Fall eines Reifen- oder Radwechsels übernehmen wir selbstverständlich die umweltgerechte Entsorgung der Altreifen.

Sicht-Check als Frühlingsservice

Beim Räderwechsel selbst, für den man einem freundlichen Mitarbeiter nur bequem bei der Annahme seinen Autoschlüssel abgibt – richten die geschulten Techniker in Amstetten, Haag, Waidhofen, Ybbs und Melk bzw. Wieselburg und Scheibbs ihr Augenmerk nicht nur auf die Qualität der Reifen und Felgen. Es geht schließlich auch um die Sicherheit.

Fahrzeuge werden daher auch einem professionellen Sicht-Check unterzogen. Ziel ist es, eventuelle Mängel (Karosserie, Lack, Unterboden, Windschutzscheibe etc.) frühzeitig zu entdecken und die Besitzer so vor größeren Schäden zu bewahren. „Wir informieren die Autofahrer, wenn etwas nicht stimmt und lassen auf Wunsch gerne ein Angebot für die Beseitigung der Mängel erstellen“, so Erich Klem.

Foto: zVg

Das gesamte Räder-Service bekommt man beim Mostviertler Mobilitätspartner übrigens auch markenunabhängig. „Unsere sieben Fachwerkstätten bieten alle Leistungen rund ums Auto und optimale Voraussetzungen für eine professionelle Lagerung“, so Klem.“

Top organisiert und flexibel

Die Reifenwechsel-Zeit ist eine besonders intensive Zeit und wurde in allen sieben Fachwerkstätten zugunsten der Kunden und Mitarbeiter laufend optimiert. Ziel ist es, die Arbeitsabläufe so ergonomisch als möglich für die Technik-Teams zu gestalten. Elektrische Stapler und modernste Montagetechnik sowie hunderte kleine Transportwagen erleichtern die Arbeiten und garantieren den Kunden beste Qualität der Dienstleistung.

Im Autohaus Senker und Pruckner bestimmt der Kunde, ob er während des Reifenwechselns durch die Schauräume spazieren oder gleich das Fahrzeug wieder entgegennehmen möchte. Natürlich gibt es auch Kaffee und Erfrischungsgetränke!

Foto: zVg

„Der Kunde soll sich bei uns rundum wohlfühlen“, unterstreicht Elfriede Ertl, Niederlassungsleiterin in Amstetten. „Wir bieten unseren Kunden alles aus einer Hand – vom Autoverkauf über Versicherung und Finanzierung bis hin zu Service, Reparatur, Zubehör und natürlich die persönliche Beratung. Da gehören kleine Aufmerksamkeiten dazu! Das ist Mostviertler Gastfreundschaft!“