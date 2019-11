San Bernardo, die innovative Kreation der Mosterei und Destillerie Seppelbauer ist ab sofort erhältlich. Die Komposition aus bestem Apfelmostbrand und Eismost, die zusammen 5 Jahre in Barrique ausgebaut und nach der Lagerung mit Cider perfektioniert wurde, ist einzigartig am Markt und lässt sich höchstens mit Sherry oder Portwein weitläufig vergleichen. San Bernardo präsentiert sich mit feiner Vanille und Karamell vom Eichenholz. Durch die Kohlensäure kommt frischer Apfel- und leichter Met-Duft hervor. Am Gaumen erfüllen sich die Erwartungen nach einem großartigen Aperitif oder Digestif – vollmundig, bestes von Most- und Edelbrand zugleich.

IM EICHENFASS GELAGERT

Der Seppelbauer zur Erzeugung: „Vor rund eineinhalb Jahren haben wir 200 Liter Apfelsaft zur Zeit der Winterwiese bei minus 18 Grad Celsius gelagert. Dadurch setzt sich das Wasser als kristallisiertes Eis auf der Oberfläche ab. Aus der zweiten Hälfte entstand natürlich konzentrierter Apfelsaft, der als Most vergoren wurde.“

„Anschließend wurde Zigarrenbrand zugesetzt, der bereits fünf Jahre im Eichenfass lagerte. Nunmehr haben wir das Getränk mit Apfelcider aufgegossen und mit Kohlensäure aufgefüllt“, ist Destillateur Jürgen Datzberger vom einzigartigen Geschmack begeistert, der sich aus den Äpfeln des Mostviertels durch natürliche Verarbeitung zaubern lässt.

Prämierungen in der Königsklasse

Nach der Auszeichnung zu Österreichs bester Destillerie bei der Destillata und dem „Best in Show“ Edelbrand bei der Craft Spirit in Berlin konnte sich Juniorchef Jürgen auch bei der Falstaff Prämierung über den 2. Platz in der Königsklasse Single Malt freuen. Parallel dazu konnte sich auch Vater Bernhard bei der Falstaff-Prämierung in der Königsklasse der trockenen Moste durchsetzen. Er sicherte sich mit dem Genussregion Birnenmost Platz 1, mit hervorragenden 94 Punkten.

Alles in allem kommt beim Besuch des Sepplbauer-Mostkellers südländisches Flair auf. Ein unscheinbarer Eingang führt in den Keller hinab. Ein Teil ist Jahrhunderte altes Bauwerk, im anderen lagern unter einem Domgewölbe aus kleinen Ziegelsteinen jede Menge Whisky-Fässer. in einer Nische befindet sich der „San Bernardo“ – oder das was von ihm noch im Fass gelagert ist, denn der Großteil wurde bereits zum Verkauf in Flaschen abgefüllt.

Einkaufstage kurz vor Weihnachten

Kurz vor Weihnachten präsentiert der Mostbaron Seppelbauer seine Produkte und lädt zur kostenlosen Verkostung auf seinen Hof ein. Das Sortiment qualitativ hochwertigster Produkte aus der Region reicht von über 50 Destillaten über Moste und Säfte bis hin zu Schmankerl aus der Region.