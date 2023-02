Servicemitarbeiter/in in Wieselburg gesucht

Gesucht:

Servicemitarbeiter/in für unsere Konditorei in Wieselburg

20 - 40 Stunden / Woche

Als Traditionsbetrieb im schönen Erlauftal möchten wir den Ansprüchen unserer Gäste stets gerecht werden. Wir verbinden so höchste Ansprüche an die Qualität unserer Konditorwaren wie auch an die professionelle Betreuung unserer wertgeschätzten Gäste.

Ihre Aufgaben

• Fachliche und herzliche Betreuung unserer Gäste

• Zubereitung von Kaffee und Getränken

• Beratung der Kunden bei der Auswahl unserer Konditoreiwaren aus eigener Erzeugung

Ihr Profil

• freundliche, herzliche und zuvorkommende Persönlichkeit

• arbeiten gerne mit Menschen

• professionelles, gepflegtes Erscheinungsbild und gute Umgangsformen

Wir bieten

• ein angenehmes Betriebsklima in unserem Familienunternehmen

• der Monatslohn für 40 Stunde/Woche beträgt € 1900,- netto (nur jedes 2. Wochenende)

• eine individuelle Arbeitswoche

Wir würden uns freuen, Sie als MitarbeiterIn in unserem Familienunternehmen

gewinnen zu können.

Bitte bewerben Sie sich unter reschinsky@wibs.at oder 07416/52474