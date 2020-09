Wer im Winter bzw. bei Schnee, Matsch und Glätte mit dem Auto fährt, sollte Winterreifen nutzen. Sie sind auf ein Optimum an Sicherheit bei niedrigen Temperaturen abgestimmt. Das heißt: Ihr Profil, die Zahl der Lamellen und die Gummimischung sind speziell für kalte Temperaturen entwickelt worden. Die im Vergleich zu Sommerreifen weichere Gummimischung enthält meist mehr Kautschuk und sorgt bei Kälte und Frost für die bestmögliche Bodenhaftung. Zudem enthalten die Profilblöcke fünfmal so viele Lamellen wie Sommerreifen. Damit können sie sich besser im Schnee festkrallen. Das sorgt für gute Traktion und verkürzt die Bremswege. Umlaufende Längsrillen sorgen dafür, dass Schnee und Matsch schnell abgeleitet werden.

Faustregeln und Richtwerte für den Wechsel auf Winterreifen gibt es viele. Hilfreich ist ein Blick auf das Thermometer: Fallen die nächtlichen Temperaturen regelmäßig unter sieben Grad, wird es Zeit für die Winterbereifung. Verpflichtend sind sie ab 1. November.

Dazu Willi Nemetz, Reifenfachhändler in Bergland: „Mehr als sonst ist beim Winterreifen Markenware wichtig. Der Preisunterschied zu günstigen Reifen ist oft nicht so groß und speziell beim Fahrverhalten auf matschiger oder schneebedeckter Fahrbahn erweisen sich Markenprodukte immer als die deutlich sicherere Lösung. Aber Achtung: Es muss nicht immer der Testsieger der beste Reifen für jedes Auto sein. Wir wissen aus der Zusammenarbeit mit den Herstellern und unserer langjährigen Erfahrung ganz genau, welches Produkt für welches Fahrzeug am besten passt!“

Nemetz weiter: „Lassen Sie sich von uns informieren. Wir beraten gerne und kostenlos. Jetzt ist eine gute zeit dafür, weil eben noch genug Zeit ist und wir obendrein interessante Vororderbonis geben können!“

Reifentests richtig bewerten

Einen guten Winterreifen zeichnen vor allem zwei Dinge aus: ein kurzer Bremsweg bei allen Witterungsverhältnissen und optimaler Grip. Ideal ist somit ein Winterreifen mit optimalem Grip, bestem Bremsverhalten und guten Lenkeigenschaften.