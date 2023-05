Silent Cinema am 6. Juni im Edla Park Amstetten

Am Dienstag, 06. Juni, verwandelt sich der Edla Park ab Sonnenuntergang in ein Open Air Kino der besonderen Art, wenn die „Ö3 Silent Cinema Open Air Kino Tour 2023“ Halt in Amstetten macht.

Jeder Gast bekommt einen eigenen Kopfhörer für das individuell-perfekte Klangerlebnis UND für den einzigartigen Zweikanalton: Deutsche Vertonung (Kanal A) oder Originalton (Kanal B) – die Entscheidung bleibt jedem selbst überlassen.

Welcher Film gespielt wird, wird vom Publikum entschieden. Bis zu 14 Tage vor der Veranstaltung können die Gäste auf der Silent Cinema-Website für ihren Lieblingsfilm abstimmen und dabei auch Tickets gewinnen.

Für alle, die kein Losglück haben, gibt’s Tickets online oder (sofern noch verfügbar auch) an der Abendkasse zu je 8€ pro Person. Eine Sitzplatzreservierung wie im normalen Kino ist zwar nicht möglich, dennoch ist für jeden ein entspannter Platz im Liegestuhl natürlich garantiert.

Freut euch auf eine unvergessliche Nacht unter dem Sternenhimmel mit Freunden und Familie!