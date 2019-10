„Mit zwölf Jahren habe ich von meiner Oma heimlich einen smaragdfarbenen Wintermantel zerschnitten und mir daraus nach einer Anleitung aus einem Burda-Heft einen schicken Zweiteiler – Midirock mit Bolero – geschneidert“, gesteht Silvia Spreitzer schmunzelnd. „Konsequenzen hatte mein Handeln übrigens nicht, weil alle von meiner Kreation so begeistert waren!“ Silvia ist dadurch erst so richtig auf den Geschmack gekommen, fortan ihre Kleidung beinahe ausschließlich selbst zu fertigen.

„Vor allem weil mein Modegeschmack schon immer sehr extravagant und bunt war, da habe ich mir in den Geschäften fast nie etwas gefunden.“ Ein wenig vorbelastet ist die gebürtige Ulmerfelderin in puncto Nähen auch, denn die beiden Brüder ihrer Mutter waren Schneider. „Zudem war ich schon immer sehr kreativ und konnte mit 08/15-Mode nichts anfangen. Deshalb habe ich auch die einjährige Hauswirtschaftsschule in Amstetten im Schloss Edla besucht. Eigentlich wegen dem Fach Nähen, das war auch das Einzige, was mich wirklich interessierte“, gesteht Silvia Spreitzer. „Da habe ich mich dann von der Schule aus für den Wettbewerb „Junge Mädchen machen Mode“ beworben und habe, einen eigens dafür entworfenen, zitronengelben Overall bei einer Modeschau in Wien vorgeführt. Es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich auch heute noch auf dem Laufsteg unterwegs bin, und zwar für die Mode des Amstettner Weltladens.“

Doch zurück in die 1970er Jahre. Nach der Hauswirtschaftsschule begann Silvia Spreitzer ihre Damenkleidermacher-Lehre, die sie 1977 als Gesellin abschloss, im Modesalon von Waltraud Sachslehner in Waidhofen an der Ybbs. „Meine Lehrherrin hat mir zwar den Besuch in der Modeschule Wien Hetzendorf wegen meines Talents nahegelegt, aber ich wollte nicht in die Großstadt. Außerdem waren die Berufschancen eher gering und man hatte keine Garantie, als Designerin Fuß fassen zu können. In einer Kleiderfabrik wollte ich auch nicht arbeiten und so blieb das Entwerfen und Schneidern fortan reines Hobby.“

Acht Kleiderkästen und zu wenig Platz

Mittlerweile nennt die modeaffine Winklarnerin acht Kleiderkästen ihr Eigen. „Und da ist noch immer viel zu wenig Platz“, klagt sie lachend. Vor allem deshalb, weil zu jedem weiteren Anlass ein neues Stück hinzukommt. Am liebsten designt und fertigt Silvia Spreitzer Ball- und Brautkleider.

So schneiderte sie etwa ihrer Tochter das Kleid fürs Standesamt und das Brautkleid für die Kirche, ihrer Schwiegertochter ebenso. „Vor allem, als meine drei Kinder noch klein waren, habe ich auch für sie alles selbst genäht. Jetzt nähe ich schon für meine fünf Enkelkinder.“ Und sie alle sind stolz auf die tollen Stücke „Made by Silvia“. Oft entsteht so ein Modell innerhalb von wenigen Stunden. Wie das geht? „Ich mache eine Skizze und dann kann es schon losgehen, schließlich habe ich in meinem Nähzimmer einen Wandschrank voller Stoffe. Denn, immer wenn ich wo auch immer, einen ausgefallenen Stoff entdecke, muss ich ihn haben. Fragen Sie mich nicht, wie viele Meter das mittlerweile sind, mit Sicherheit aber sehr viele. Da kann ich noch die nächsten zehn Jahr munter drauflos nähen!“

Zum 50. Geburtstag schenkte ihr Mann Peter Silvia Spreitzer Karten für den Wiener Opernball, wofür sie sich eine orange Robe und ihrem Gatten einen Frack schneiderte.

Ein besonderes Erlebnis war für Silvia Spreitzer, die eine eifrige Ballgeherin, vor allem der Bälle in Wien ist, als ihr ihr Mann Peter zum 50. Geburtstag Karten für den Wiener Opernball schenkte. „Da schneiderte ich mir eine orange Robe und meinem Gatten fertigte ich den Frack mit allem Drum und Dran.“ Vor neun Jahren fertigte die Winklarnerin auch die Gewänder für die örtlichen Ministranten sowie Messgewänder für den Herrn Pfarrer. Und bereits drei Mal organisierte sie in Winklarn Modeschauen. „Die letzte war 2010. Da wird doch glatt wieder eine fällig – wenn ich doch nur mehr Zeit hätte!“

Die Ideen für neue Kreationen gehen der sympathischen Winklarnerin jedenfalls nicht aus. Zurzeit denkt sie an die Realisierung eines roten Kleides. „Vielleicht schneidere ich auch deshalb so gerne, weil ich der Meinung bin, dass Kleidung den eigenen Typ unterstreichen soll. Wenn man von der Stange kauft, ist alles schon vorgegeben und Individualität kaum möglich. Ich lege außerdem Wert auf die passenden Accessoires wie Schmuck, Taschen und Kopfbedeckungen. Bei mir muss einfach alles harmonieren und aus einem Guss ein.“ Außerdem legt Silvia Spreitzer, die man durchaus wegen ihrer raffinierten und bunten Kreationen als Vivienne Westwood von Winklarn bezeichnen kann, Wert auf Nachhaltigkeit. „Es freut mich, dass endlich ein Umdenken stattfindet und immer mehr Menschen darauf achten, woher sie ihre Kleidung beziehen und unter welchen Bedingungen sie hergestellt werden. Auch das Upcycling finde ich toll, wo bereits scheinbar Nutzloses wieder in Neuwertiges umfunktioniert wird. Do it yourself war schon immer meine Devise!“