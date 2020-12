Insgesamt ca. 30 Pistenkilometer und 13 Liftanlagen sind nur einige Eckdaten der Skigebiete Forster- alm und Königsberg im Dreiländereck Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark. Als eines der preiswertesten Skigebiete Österreichs überzeugt das erstmals gemeinsam auftretende „Doppel“ mit familienfreundlicher Atmosphäre und tollen Angeboten für alle.

Eine Karte für zwei Skigebiete

„Neben Lifttickets ab einer Stunde wird unter anderem eine 3-Tages- und 6-Tages-Saisonkarte angeboten, die in beiden Skigebieten an frei wählbaren Tagen in der Saison verwendet werden kann“, freut sich Geschäftsführer Herbert Zebenholzer. Mit der Familien-Saisonkarte können Eltern und Kinder die Skigebiete gemeinsam zum vergünstigten Tarif erleben.

Technik sorgt für Schneesicherheit

Bei optimalen Wetterverhältnissen sorgen zahlreiche Schneekanonen für Schneesicherheit auf den Pisten. Die Pistenteams von Forsteralm und Königsberg sorgen für perfekt präparierte Pisten.

Die kurzen Anfahrtswege in die Skigebiete und in den Skigebieten selbst (zwischen Liften, Pisten, Gastronomie und Skischulen-/verleih) bieten die besten Voraussetzungen für entspannte Stunden oder Tage. Direkt vor der Haustüre mit der ganzen Familie.

Bodenständige Köstlichkeiten und regionale Schmankerl können in den ansässigen Gastronomiebetrieben und Skihütten genossen werden und bei Sonnenschein bieten sich die großen Terrassen ideal an, um eine kleine Pause einzulegen und Kraft zu tanken – vorausgesetzt der Corona-Winter lässt dies heuer zu.

Skivergnügen bei Flutlicht

Ein besonderes Special bietet sich auf der Forsteralm in den Weihnachtsferien sowie den niederösterreichischen und oberösterreichischen Semesterferien. Mittwochs und freitags werden die Pisten bei Flutlicht von 18 bis 21 Uhr für die Wintersportler geöffnet. Am 31. Dezember wird ein verlängerter Flutlichtbetrieb von 18 bis 22 Uhr angeboten*.

Für die Skitourengeher stehen auf der Forsteralm eigene Routen abseits der präparierten Pisten zur Verfügung um einen gefahrlosen Aufstieg zu ermöglichen.

*Vorbehaltlich möglicher Corona-Maßnahmen