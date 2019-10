„Einen schönen guten Morgen. Was kann ich für Sie tun?“ Freundlich antwortet die sympathische Damenstimme aus dem BMW-Cockpit, als Christian Haberhauer sie mit „Hallo BMW“ anspricht.

Hans Schoder DER PROFI - Als echter Sportler unter den Allroundern begeistert der neue BMW 3er Touring dank perfekt abgestimmter Fahrwerkskomponenten mit einer Fahrdynamik, die in seinem Segment unübertroffen ist.

Lukas Reisner, Product Genius im Autohaus Slawitscheck



Dabei kann man seinem neuen 3er Touring auch einen anderen Namen geben. Einen ganz persönlichen, wie BMW-Profi Lukas Reisner im Autohaus Slawitscheck beim Einsteigen verrät. Schon irgendwie spaßig – so eine Beziehung Auto-Mensch.

Spaß ist dann der Überbegriff, der sich dem Hallo! MOSTVIERTEL-Tester auf den Probefahrtkilometern hinauf auf den Kollmitzberg in Hülle und Fülle geboten hat.

Kraftpaket mit stolzen 265 PS

Hans Schoder



Da sind die kraftvollen 265 PS des 330d Testwagens, perfekt gesteuert von der 8-Gang-Sportautomatik. Noch flotter geht der neue Super-Kombi im Sport-Modus ans Werk. Beschleunigen, schalten, beschleunigen... – und das ziemlich hurtig. Gut, dass auch das Fahrwerk diese Sportlichkeit unterstützt (das M-Sport-Modell ist 10 mm tiefer als die Serie).

Hans Schoder Christian Haberhauer nach seinen ersten Testkilometern über den neuen BMW 3 Touring: „Motor, Fahrwerk und Ausstattung sind eine Wucht. So viel Exklusivität gab es in dieser Klasse wohl noch nie!“



Angenehm steuert die Elektronik den 3er durch die engen Kurven. Und die gibt es auf den Testkilometern genug. Auch die Bremsen erledigen ihre Arbeit, wie es sich für einen „Top-Bayern“ gehört.

Digitale Assistenz für jeden Zweck

Hans Schoder



Bei so viel fahrerischem Vergnügen bleibt anfangs fast keine Zeit, die technischen Raffinessen hinter dem Lenkrad zu erproben.

Fahrassistenten für jeden Zweck lassen sich auf Knopfdruck aktivieren. Eigentlich könnte der 3er BMW autonom fahren. Nur darf er das nicht. Er zeigt vielmehr sofort an, wann die Hände ans Lenkrad gehören.

Anders auf der Autobahn, wo Lenk- und Spurführungs-Assistenten inklusive Engstellenunterstützung, Brems-Assistent, aktive Geschwindigkeitsregelung etc. den Fahrer fast zum Beifahrer machen. Das Head-up-Display zeigt dabei die wichtigsten Informationen gut lesbar an. Praktisch auch fürs Navi.

Beim Einparken übernimmt der Parking-Assistant plus das Ruder und ermöglicht einen Rundumblick auf den Nahbereich des Fahrzeuges.

Hans Schoder

„Beeindruckt hat mich die Anhängevorrichtung mit schwenkbarem Kugelkopf und Anhänger-Stabilisierungskontrolle. Sie fährt auf Knopfdruck automatisch in Position und ist sonst absolut nicht zu sehen.“

Sehr praktisch für alle, die Gepäck im Kofferraum transportieren wollen (Platz dafür ist bei bis zu 1.510 Liter ja genug): Neben der automatischen Heckklappenbetätigung per Fuß und der elektrischen Lehnen-Fernentriegelung bietet der neue 3er auch Gleit- und Anti-Rutsch-Schienen. Da fehlt es wirklich an nichts!

Laserlicht schafft bis 530 Meter

Hans Schoder



Last but not least: Eine Besonderheit, die sich dem 3er-Fahrer erst in der Dunkelheit oder bei Dämmerung offenbart – das BMW Laserlicht. Es erweitert die maximale Leuchtreichweite im Fernlichtmodus auf bis zu 530 Meter (sensationell).

Es gäbe noch viel zu erzählen oder zu schreiben über den neuen 3er, aber Christian Haberhauer rät allen BMW-Freunden und solchen, die es noch werden wollen: „Meldet Euch für eine Probefahrt an. Man kann nicht alle Superlative in Worte fassen!“