So sehen Sieger aus!

Als Pionier im Crossover Segment leitete der Nissan Qashqai vor rund 15 Jahren eine neue Ära ein. Im Sommer dieses Jahres startete der Qashqai in die dritte Generation und betrat als elektrifizierter Benziner (Mildhybrid) die Bühne. „Wir freuen uns, dass wir mit unserem neuen Flaggschiff bei unseren Kunden mit seinem sportlichen Outfit und den vielen technischen Highlights für Begeisterung sorgen“, resümiert das ATZ-Führungsduo Thomas Aichinger und Alfred Leonhardsberger, über den neuen Star in der Nissan-Familie.

Mit dem TOWNSTAR, der Anfang Dezember erwartet wird, steht der nächste Newcomer bereits in den Startlöchern. Der neue Familien-Van TOWNSTAR überzeugt durch Flexibilität, ob als Zweisitzer-Kastenwagen (vorsteuerabzugsberechtigt) über fünf- bis hin zum siebensitzigen Familienauto, mit Motorisierung 130 PS Benzin oder auch rein elektrisch (44kWh).

Auch der Löwe verteidigt sein Revier mit dem neuen SUV 3008, der nach einem gelungenen Facelift noch imposanter auftritt.

Einsteigen & Wegfahren

„Als einer der größten Nissan-Händler Österreichs sind wir in der glücklichen Lage unseren Kunden eine Modellvielfalt an Neuwagen, quer durch die gesamte Modellpalette vom Verkaufsschlager Qashqai über Juke bis hin zum Premiummodell X-Trail, ohne Wartezeiten, getreu dem Motto Einsteigen und Wegfahren“ anbieten zu können“, freut sich ATZ Verkaufsleiter Thomas Aichinger und belohnt seinen Kunden bei Kauf eines Nissan Neuwagen mit einer 5-Jahres-Garantie sowie Gratis-Winterkompletträdern. Ergänzend dazu lockt ein großes Angebot an Vorführwagen zu Wegfahrpreisen.

Auch hinter den Kulissen präsentiert sich das ATZ als BOSCH-Servicecenter für alle Marken mit betriebseigener Spenglerei und Lackierer kompetent und kundenfreundlich.

Bereits zum fünften Mal wurde das ATZ zum besten Nissan Autohaus Österreichs gekürt und auch im Bereich Nutzfahrzeuge landet das ATZ Steinakirchen österreichweit auf Platz 1.

Bestes Autohaus Österreichs 2020

Jubelstimmung herrscht im ATZ Steinakirchen. Bereits zum fünften Mal wurde das Unternehmen als bester Nissan Standort Österreichs prämiert. Stellvertretend für das gesamte Team nahm Verkaufsleiter Thomas Aichinger die Trophäe entgegen, die für höchste Kundenzufriedenheit und überdurchschnittliche Leistungen im Verkauf und Service steht.

„Diese großartige Auszeichnung verdanken wir vor allem unseren Kunden, die uns durch ihre Top-Bewertung auf das Siegerpodest gehoben haben“, zeigen sich die Betriebsleiter Thomas Aichinger und Alfred Leonhardsberger stolz über die Top-Platzierung.

Hinter diesem Erfolg steht das gesamte Team des ATZ, letztendlich muss das Gesamtpaket stimmen – von der Kundenannahme über Werkstatt und Service bis hin zur Fahrzeugübergabe. „Dank unserer guten Mannschaft ist es möglich, wiederholt als bestes Autohaus Österreichs gekrönt zu werden“ ziehen die Betriebsleiter stolz Bilanz.

„Die hohe Auszeichnung ist für uns eine besondere Ehre, aber auch Motivation und Verpflichtung, den Qualitätsstandard in unserem Betrieb hochzuhalten!“ Übrigens: Auch im Bereich Nutzfahrzeuge wurde das ATZ zum besten Nissan-Händler Österreichs gewählt.