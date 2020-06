An zwei Tagen kommt die ursprüngliche Bergwelt des Mostviertels in Bewegung: Dann präsentieren die Gipfelklaenge unvergessliche Kultur in herrlicher Naturkulisse. Naturliebhaber kommen bei gemeinsamen Wanderungen in den Genuss von regionalen Köstlichkeiten und musikalischen Darbietungen.

Am 5. und 6. September wird die idyllische Bergwelt rund um Lunz am See und Lackenhof am Ötscher erwandert. www.gipfelklaenge.at