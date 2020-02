Die Unternehmen der Metalltechnischen Industrie und die Wirtschaftskammer NÖ investieren derzeit einiges, um den Lehrberuf schmackhaft zu machen.

„Knapp 1.000 Mädchen und Burschen erlernen derzeit einen technischen oder kaufmännischen Beruf in einem Unternehmen der Metalltechnischen Industrie NÖ. Das sind rund 40 Prozent aller Industrielehrlinge in Niederösterreich“, fasst der Obmann der Fachgruppe Metalltechnische Industrie NÖ, Veit Schmid-Schmidsfelden, die derzeitige Ausbildungssituation zusammen. „Die Lehrlingsausbildung nimmt in der Metalltechnischen Industrie einen sehr hohen Stellenwert ein. Sind doch die Lehrlinge die dringend benötigten Fachkräfte der Zukunft.“

Als beliebteste Lehrberufe in den 100 MTI-Lehrbetrieben gelten der Metalltechniker, der Elektrotechniker, der Mechatroniker und der Gießereitechniker bei den Burschen, bzw. die Metalltechnikerin, die Industriekauffrau, die Kunststofftechnikerin sowie die Prozesstechnikerin bei den Mädchen.

Didifoto

Neue Wege beschreiten die Unternehmen auch, um ihre Lehrlinge zu rekrutieren und so die Basis für ihre zukünftigen Fachkräfte zu legen. Mittlerweile zählen die Mitarbeiter zu den Top-Recruitern. „Wir versuchen mittels Employer-Branding zu zeigen, dass unsere Mitarbeiter nicht nur tüchtige Arbeitnehmer sind, sondern sich darüber hinaus auch sozial engagieren, beispielsweise bei der Feuerwehr oder in einem Musikverein“, erzählt Geschäftsführer Willibald Hilbinger von der Duomet Gmbh, einem metallverarbeitenden Industriebetrieb aus Ybbsitz. „Das macht sie für uns so wertvoll und das vermitteln wir mit einer Plakatserie auch der Bevölkerung.“

Regionale Initiativen

Der Duomet-Geschäftsführer sieht die Lehre nicht als Sackgasse, sondern als Chance für die Zukunft. Und er legt größtes Engagement an den Tag, um den Standort zu stärken und die Abwanderung von jungen Menschen einzubremsen. Als Obmann des Vereins „Mein Lehrbetrieb“ (meinlehrbetrieb.at) versammelt er 60 Unternehmen aus den Bezirken Amstetten, Scheibbs und Melk, um sich Schülerin zu präsentieren.

Die Schulbotschafter des Vereins konnten so bereits 2.400 Burschen und Mädchen über die Chancen durch eine Lehre informieren. Zudem präsentieren sich heuer 34 Betriebe beim Karriere-Clubbing, einer Lehrberufsmesse im Schloss Rothschild in Waidhofen/Ybbs, und suchen so den Kontakt mit über 800 Schülerinnen und Schülern aus der Region.

Charakterbildung hat Priorität

„Für kleinere Unternehmen ist es oftmals sehr schwierig, Lehrlinge für sich zu begeistern, da sie nicht diesen Bekanntheitsgrad besitzen wie die großen Player“, berichtet Willibald Hilbinger. „Wir versuchen unsere möglichen Kandidaten über die breite fachliche Qualifikation und mittels Begleitung während des Reifungsprozesses zu gewinnen, also über die Charakterbildung oder das Teamwork. Prämien gibt es bei uns nicht für den Abschluss eines Lehrvertrages, sondern nur für erbrachte Leistungen, beispielsweise bei Auszeichnungen in der Berufsschule oder bei Lehrlings-Wettbewerben. Eine Matura-Ausbildung während der Arbeitszeit wird den ausgezeichneten Lehrlingen ab dem 2. Lehrjahr am Beta Campus in Waidhofen jeweils freitags angeboten.“

Das bestätigt Fabian Hirtenlehner, der seine Lehre zum Metalltechniker mit Auszeichnung abgeschlossen hat und nun parallel zur Matura die Werkmeister-Schule im WIFI NÖ absolviert: „Bei Duomet sind wir ein gut eingespieltes Team und unsere Chefs legen größten Wert auf eine Top-Ausbildung. Wenn du fleißig und handwerklich geschickt bist, kannst du bei Duomet beruflich rasch vorankommen.“

Klares PLus bei den Lehranfängern

Trotz aller Nachwuchs-Sorgen zeichnete sich zuletzt ein klares Plus von fast zehn Prozent bei den Lehranfängern in der niederösterreichischen Industrie ab. Willibald Hilbinger: „Wir spüren einen Stimmungsumschwung. Vor allem Eltern halten die vielen Möglichkeiten einer Lehre für überzeugend. Beispielsweise stehen bei ‚Lehre mit Matura‘ den Jugendlichen sämtliche Möglichkeiten fürs weitere Berufsleben offen. Hierbei unterstützen wir als Lehrbetrieb bestmöglich!“

Weitere Informationen unter: www.mti-noe.at