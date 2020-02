Wie ist es heute um die Attraktivität der Lehre bestellt?

Andreas Geierlehner: Die Lehre ist nach wie vor eine ideale Ausbildungsform. Sie kombiniert Theorie und Praxis und orientiert sich an den Bedürfnissen der Wirtschaft.

Welche Fähigkeiten sollte ein Lehrling mitbringen?

Gottfried Pilz: Der Jugendliche muss Interesse und Ausbildungswillen für den Beruf mitbringen. Um die eigenen Interessen herauszufinden, gibt es schon seit Jahren ausgezeichnete Angebote der WKNÖ (auf www.lehre-respekt.at findet man eine Fülle von Informationen). Sinnvoll sind auch die berufspraktischen Tage oder auch regionale Aktionen wie die Bildungsmeile, um sich in den Betrieben frühzeitig zu informieren.

Welche Branche sucht die meisten Lehrlinge?

Andreas Geierlehner: Unser Wirtschaftsraum ist sehr techniklastig. Daher werden auch in diesem Bereich die meisten Fachkräfte nachgefragt. Allerdings suchen zur Zeit alle Branchen Fachkräftenachwuchs. Da unser Bezirk einen guten Branchenmix aufweist, können Jugendliche aus einem sehr breiten Angebot quer durch alle Branchen auswählen.

Wie erfolgreich ist unsere Region in der Lehrlingsausbildung?

Gottfried Pilz: Amstetten hat ein sehr gutes Ausbildungsniveau. Bestätigt wird dies durch die tollen Ergebnisse (2019: 17 Medaillen) bei den Lehrlingswettbewerben auf Bundes-, Landes und internationaler Ebene. Jahr für Jahr findet sich unsere Region an der Spitze beim Medaillenspiegel.

Wie groß ist die Anzahl der Lehrlinge?

Andreas Geierlehner: In den letzten Jahren haben wir einen Rückgang verzeichnet. Das ist vor allem auch der demographischen Entwicklung geschuldet. Erfreulich ist, dass die Anzahl der Lehrlinge seit Beginn 2019 wieder stetig zunimmt. Das ist insofern erfreulich, weil die Anzahl der Lehrbetriebe rückläufig ist. Das bedeutet, dass die Lehrbetriebe mehr Lehrlinge ausbilden, als in der Vergangenheit. Zur Zeit bilden im Bezirk Amstetten 502 Lehrbetriebe 1723 Lehrlinge aus.

Was tut die WKNÖ gegen den Fachkräftemangel?

Gottfried Pilz: Gerade in NÖ ist die erfolgreiche Zusammenarbeit der Sozialpartner WKNÖ, AKNÖ und AMS die Grundlage dafür, dass sich das Image der Lehre deutlich gebessert hat. Berufsorientierung, Begabungskompass, Ausbildungsgarantie und die Vielfalt an regionalen Initiativen sorgen für ein gutes und dichtes Angebot. Die Lehre wird vor allem auch für ältere Jugendliche, aber auch für den zweiten Bildungsweg interessant (z.B. Lehre mit Matura).

Gerade in unserer Region bietet die Bildungsmeile eine Berufsinformation zum Angreifen. Hier ist diese regionale Initiative einzigartig und leistet eine enormen Beitrag zum Stellenwert der Lehre.

Gerade vor wenigen Tagen trafen sich Schule und Wirtschaft in der Wirtschaftskammer Amstetten zum Thema Bildungsmeile. Für heuer wird die Aktion wieder vorbereitet – der Ablauf der Bildungsmeile bleibt dabei gleich – das System hat sich über Jahre hin bestens bewährt.

Verändert sich der Arbeitsmarkt?

Andreas Geierlehner: So wie die Wirtschaft sich laufend verändert, ändert sich auch der Arbeitsmarkt. Zur Zeit ist die Änderung im automotiven Bereich (Zulieferbereich Autoindustrie) noch nicht spürbar, jedoch erwarten wir hier in den nächsten Jahren eine Veränderung. Wenn sich Technik verändert, verändern sich auch Arbeitsbedingungen und die Anforderungen an die Arbeitnehmer.

Gibt es bereits Impulse durch das neue Regierungsprogramm?

Gottfried Pilz: Jedenfalls wartet die Wirtschaft schon gespannt auf die Maßnahmen der Bundesregierung. Der Fahrplan ist schon sehr positiv und die Zeichen deuten auch in die richtige Richtung. Es kommt nun auf die Umsetzung an. Die Stimmung ist jedenfalls sehr positiv.

Wie wirkt sich die Aufwertung des „Meisters“ aus?

Andreas Geierlehner: Es ist ein politisches Signal der Wertschätzung in Richtung Handwerk. Die Zielsetzung ist richtig, aber darf auch nicht überbewertet werden. Tatsache ist, dass eine fundierte Ausbildung im handwerklichen Bereich eine gute Basis für ein Lebenseinkommen bietet. Der altbekannte Spruch „Handwerk hat goldenen Boden“ hat aktuelle Gültigkeit.