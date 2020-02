ENGEL ist eines der global führenden Unternehmen in der Herstellung von Spritzgießmaschinen zur Kunststoffverarbeitung und der dazugehörigen Automatisierung. Die Kunststoffteile, die auf den Maschinen von ENGEL gefertigt werden, begegnen uns im täglichen Leben: Die Bandbreite reicht von Automobilkomponenten über Smartphone-Gehäuse bis zu Medizinprodukten.

Die Basis für den Job von morgen

Wenn es darum geht, die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern, sind innovative Lösungen gefragt. ENGEL setzt sich für geschlossene Stoffkreisläufe innerhalb der Kunststoffindustrie ein und unterstützt seine Kunden mit neuen Technologien für den umfassenderen Einsatz von Recyclingmaterial. Um die Technik der Zukunft weiter voranzutreiben baut das Unternehmen auf die Fachkräfteausbildung im eigenen Haus. Neben der Lehrwerkstätte am Stammsitz in Schwertberg gibt es seit Herbst 2018 eine zusätzliche Lehrwerkstätte im Großmaschinenwerk St. Valentin. Einen Schwerpunkt bildet das Berufsfeld Mechatronik. Das Fachgebiet verbindet die Bereiche Mechanik, Elektronik und Informatik, genau jene Kompetenz, die angesichts der zunehmenden Digitalisierung in der Industrie immer stärker gefragt ist.

Abwechslungsreiche Aufgaben

Ein weiterer Fokus liegt bei der Ausbildung zum Metalltechniker. „Ich bearbeite Metall-Werkstücke auf ganz unterschiedliche Weise“, erzählt Lehrling Janick Strauß. „Bohren, Fräsen, Drehen oder Feilen gehören genauso zu meinen Tätigkeiten, wie das Hantieren mit computergesteuerten CNC-Werkzeugmaschinen.“ Handwerkliche Fertigkeiten auf der einen Seite und die Arbeit mit hochmodernen Maschinen auf der anderen – genau dieser Mix macht das Berufsfeld so interessant und verdeutlicht, weshalb Metalltechnik auf der Beliebtheitsskala der Lehrlinge aktuell weit oben steht.

Jetzt zum Schnuppertag kommen

Eine Lehre bei ENGEL ist der perfekte Grundstein für eine erfolgreiche Karriere. Interessierte Jugendliche können sich gerne für einen Schnuppertag anmelden und den Lehrlingen bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Anmeldung bitte telefonisch unter 050 620 6572. Weitere Informationen zum Ausbildungsangebot von ENGEL gibt es auch online unter

engelglobal.com/lehre