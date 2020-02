Hinter dem Schlagwort „Employee Experience“ verbirgt sich ein vielversprechender Ansatz für Personalmanager, weil sie sich unmittelbar und nachhaltig auf die Unternehmenskultur auswirkt. Wir sprechen hier von einer Summe von Arbeitserlebnissen beginnend beim Vorstellungsgespräch, dem Onboarding-Prozess, tägliche To-Do´s und Routinen. Diesen Faktoren Aufmerksamkeit zu schenken und sie zu optimieren wird sich langfristig auf den Unternehmenserfolg auswirken.

Bei People Analytics geht es grundsätzlich darum, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem jeder Einzelne sein volles Potenzial entfalten kann. Der konkrete Gewinn von People Analytics liegt darin, dass Manager aufgrund valider Daten Prozesse optimieren und sich nicht auf ein vages subjektives Bauchgefühl verlassen. Das macht Verbesserungen am Arbeitsplatz, in der Führungskultur, in Sachen Wertschätzung und Mitarbeiterentwicklung zielgenauer, und damit effektiver und effizienter.

Die Zahl der offenen Stellen ist hoch. Bewerber können wählen. Für Arbeitgeber bedeutet dies, dass es wichtiger denn je ist, talentierte und produktive Mitarbeiter zu halten. Arbeitnehmer haben auf der anderen Seite bessere Chancen als je zuvor, ein Unternehmen zu verlassen, in dem sie unzufrieden sind.

Dies hat natürlich auch einen massiven Einfluss auf den Recruitingprozess. Aufgrund des Bewerbermangels am Markt ist es umso wichtiger die Stellenprofile und die Candidate Experience permanent zu hinterfragen. Bin ich noch zeitgemäß? Mit all diesen Themen beschäftigen wir uns.