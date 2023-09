HollaEck ging in Betrieb

Der Sozialdienst Mostviertel ermöglicht seit über 40 Jahren psychisch beeinträchtigten Menschen ein selbstbestimmtes Leben außerhalb der Klinik. Als gemeinnütziger Verein bot man bisher an vier Standorten Wohn- und Tagesstruktureinrichtungen an.

Kürzlich ging der fünfte Standort, das „HollaEck“ in Öhling, nach knapp eineinhalbjähriger Bauzeit in Betrieb. Die offizielle Eröffnung erfolgt am 22. September mit einem Tag der offenen Tür und einem Festakt.

24 vollbetreute Wohnplätze

Das HollaEck ist ein Wohnhaus mit 24 vollbetreuten Wohnplätzen sowie sechs Tagesbetreuungsplätzen. Gemeinsam will das Betreuungsteam – insgesamt wurden in Öhling 22 neue Arbeitsplätze geschaffen – den Klientinnen und Klienten einen möglichst selbstbestimmten Alltag ermöglichen und im Rahmen der Tagesstätte die großzügigen Grünflächen rund um das Haus gestalten und für den Eigengebrauch bewirtschaften. Besonders stolz ist man auf den mobilen Hühnerstall.

Ökologisch & technisch am Puls der Zeit

Der Bau mit einer Nutzfläche von 1.597m² ist technisch und ökologisch betrachtet am Puls der Zeit. Errichtet in Stahlbeton- und Holzriegelbauweise inklusive Lärchenholzfassade und Gründach, wird das gesamte Gebäude mit erneuerbaren Energien (Pellets) beheizt und ist mit einer 20 kWp Photovoltaikanlage und thermischer Solaranlage zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung ausgestattet. Eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung befindet sich in der Küche und im Speise- und Aufenthaltsraum im Erdgeschoß.

Professionelle Begleitung

„Dem Verein war es schon immer ein Anliegen, Menschen in psychischen Ausnahmesituationen professionell zu begleiten und zu unterstützen“, freuen sich die beiden Geschäftsführer der ARGE Sozialdienst Mostviertel, Mag. Maria Auer und Michael Burghofer BA, über den Neubau und die damit verbundene Erweiterung des Angebotsspektrums.

Froh sei man auch darüber, dass mit dem Standort in der Ellingbachstraße 9 in Öhling die geschichtlich verankerte Verbindung des Ortes mit der psychiatrischen Rehabilitation fortgeführt werden kann. Nicht zuletzt ist die Nähe zum Klinikum Mauer aus medizinischer Sicht ein großer Vorteil und ermögliche eine gute multiprofessionelle Zusammenarbeit.