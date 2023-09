Ein Wochenende für deine Zukunft!

Eine der wichtigsten Entscheidungen in deinem Leben steht an! Soll man einen Beruf erlernen oder in eine weiterführende Schule gehen? Es gibt keine Generallösung für diese Frage, denn es kommt ganz auf dich und deine Fähigkeiten an! Die SCHULE & BERUF möchte dich bei deiner Entscheidungsfindung unterstützen und stellt dir Informationen zu verschiedenen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten kostenlos zur Verfügung.

Foto: MICHAEL SCHAFRANEK