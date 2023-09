„Wir brauchen ein System, das die Stärken der Kinder fördert!“

Herr Direktor Rebhandl, die Bildungsdirektion klagt über einen Mangel an Lehrkräften, die Wirtschaft über zu wenige Lehrlinge und Fachkräfte. Was könnte die Probleme lösen oder abschwächen?

Dir. Harald Rebhandl: Das Problem der fehlenden Lehrkräfte und Direktoren lässt sich nicht über Nacht lösen. Das Problem ist, dass uns in Österreich durch die demografische Entwicklung in allen Bereichen die Arbeitskräfte fehlen. Das kann man nur ändern durch Einbringung neuer Arbeitskräfte – Stichwort Migration, oder dadurch, dass bereits im Arbeitsprozess vorhandene Arbeitskräfte mehr bzw. länger arbeiten. Das sind aber unpopuläre Maßnahmen, daher passiert wenig. Eine Lösung könnte sein, manche Arbeitsprozesse durch die Digitalisierung und durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz abzukürzen und zu beschleunigen, bürokratische Hürden zu vereinfachen und ganz allgemein den Beruf des Lehrers durch ein positives Image innerhalb der Gesellschaft ein wenig aufzupolieren.

Der deutsche Schriftsteller und Philosoph Richard David Precht hat gefordert: Wir brauchen eine Bildungsrevolution! Wörtlich meint er: „Kinder werden in Deutschland immer noch nach den gleichen Methoden unterrichtet wie vor 50 Jahren. Unsere Schulen zerstören die angeborene Neugier!“ Wie sehen Sie diese Aussage?

Dir. Rebhandl: Ich glaube nicht, dass die Kinder in Österreich heute nach den gleichen Methoden unterrichtet werden wie vor 50 Jahren. Pädagogisch-didaktisch hat sich sehr viel getan an den österreichischen Schulen. Aber für die kindliche Neugier sind an erster Stelle die Eltern und Erziehungsberechtigten verantwortlich. Die schulische Neugier kommt erst danach zum Zug! An den meisten unserer Schulen wird tolle Arbeit geleistet, die äußeren Rahmenbedingungen und Möglichkeiten, die angeboten werden, sind halt sehr unterschiedlich und von Standort zu Standort verschieden. Große Reformen im Schulbereich kosten leider immer Geld. Wir brauchen vor allem ein System, das die Stärken der Kinder fördert. Anstatt Stärken zu fördern, werden oft die Schwächen hervorgekehrt und Kinder erreichen auf diese Weise bestenfalls Mittelmaß.

Die HTL hat einen engen Praxisbezug. Wie wichtig ist das?

Dir. Rebhandl: Als berufsbildende technische Schule ist die praxisorientierte Ausbildung essenziell, gewährleistet wird sie einerseits durch die vielfältige Ausbildung in den Werkstätten und Labors, andererseits durch die auszubildenden Lehrkräfte. Zwei Drittel unserer Lehrerinnen und Lehrer waren vor ihrer Unterrichtstätigkeit in der Wirtschaft tätig, sie wissen, worauf es ankommt und welche Skills die Schülerinnen und Schüler für eine erfolgreiche berufliche Karriere benötigen. Diese Einblicke erhöhen natürlich die Motivation unserer Jugendlichen enorm!

Oft agieren Schule und Wirtschaft als Konkurrenten. Die einen werben um Schüler, die anderen um Lehrlinge. Kann die Politik das ausgleichen?

Dir. Rebhandl: Eine Regulierung wird nicht funktionieren. Das Wichtigste ist, dass die Kinder bzw. Jugendlichen mit Freude bei der Sache sind und sich für die richtige Ausbildung entscheiden. Die Politik sollte daher die Möglichkeiten ehrlich aufzeigen und keine falschen Versprechungen machen. Ich sehe z.B. das Thema „Lehre mit Matura“ kritisch, teilweise wird es nur als Lockmittel verwendet, um Jugendliche für die Lehre zu begeistern, aber in vielen Firmen gibt es nach der Berufsreifeprüfung dann keine Aufstiegschancen.

Werden zu viele Kinder in höhere Schulen geschickt?

Dir. Rebhandl: Das kann ich nur für meinen Bereich beantworten. Wir bilden die Schülerinnen und Schüler in fünf verschiedenen Fachrichtungen aus. Alle fünf Schwerpunkte stehen auf der Liste der Mangelberufe des Bundesministeriums. Unsere Partnerfirmen brauchen mehr HTL-Technikerinnen und Techniker als wir ausbilden können und würden sich freuen, wenn wir noch mehr junge Menschen mit HTL-Abschluss hervorbringen könnten. Aktuell nehmen bei uns die Anfragen von Firmen aus Wien, Linz oder Wels sehr stark zu. Das zeigt mir, dass unsere Absolventinnen und Absolventen heiß begehrt sind. Für die Herausforderungen der Zukunft braucht man einfach sehr gut ausgebildete Technikerinnen und Techniker.

Foto: zVg

Wir wollen aber nicht nur Kritik üben. Was läuft gut im österreichischen Bildungswesen, was an Ihrer Schule?

Dir. Rebhandl: An der HTL Waidhofen legen wir großen Wert auf partnerschaftliche Zusammenarbeit. Sehr wichtig erscheint mir ein wertschätzender Umgang zwischen Lehrern und Schülern. Dieser zeigt sich z.B. in einer positiven und bestärkenden Begleitung bei der Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen. Dies ist aus meiner Sicht die Basis für ein funktionierendes System. Nur so gelingt Lernen, und nur so kann die Begeisterung in den Schülerinnen und Schülern geweckt werden. Ich weiß, dass der Großteil unserer Schülerinnen und Schüler mit Freude unsere Schule besucht. Das ist unser Erfolgsrezept und die Grundlage dafür, dass so viele das Klassenziel erreichen und fast 20% das Jahreszeugnis mit ausgezeichnetem Erfolg abschließen.

Noch eine persönliche Frage: Welchen Bildungsweg sind Sie gegangen und war dieser in irgendeiner Form vorgegeben?

Dir. Rebhandl: Ich war immer schon von der Technik begeistert, und daher war es klar, dass ich als gebürtiger Waidhofner die HTL besuche. Vorgegeben war dieser Weg nicht, in meiner Familie war ich der Erste mit Matura und Hochschulabschluss.