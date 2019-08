#glaub an dich – unter diesem Motto feiern die Sparkassen in Österreich heuer ihr 200-Jahr-Jubiläum. Mut an etwas zu glauben, an Zielen festzuhalten und diese auch zu verwirklichen, dazu möchte auch die Sparkasse Amstetten Mut machen. „Denn unser Land braucht Menschen, die an sich glauben und damit oft Unmögliches möglich machen“, so Direktor Adi Hammerl im Bezug auf den Stiftungsauftrag „Tu Gutes in der Region“. Ein starkes Ausdrucksmittel ist das Engagement für das öffentliche Leben der Stadt – insbesondere die Bereiche Sport, Soziales, Kultur und Bildung.

Ein Herz für den Laufsport

Immer schon ist der Breitensport und damit die Fitness im Zentrum des Sponsorings gestanden. Die Sparkassen sorgen seit bald zwei Jahrzehnten beim „Volkssport Laufen“ für Rückenwind.

City-Attack, Mostiman, Altarmlauf-Wallsee, Ötscher-Attack, Cross-Cup Greinsfurth oder Malteser Kinderhilfelauf – dank Sparkassen-Unterstützung können Hobbysportler genauso wie energiegeladene Sportskanonen Freude an der Bewegung ausleben und dabei an ihre Grenzen gehen. „Keine dieser sportlichen Leitveranstaltungen ist aus der Region wegzudenken“, ist Direktor Reinhard Weilguny stolz.

zVg

ErfolgsmodelL Amstettner Dress

Besonders stolz ist man in den Reihen der Sparkasse auf die Initiative „Gemeinsam aktiv mit der Amstettner Dress“. Die hochwertigen Rad- und Laufdressen für Damen und Herren (made by Löffler) haben sich zum Verkaufsschlager entwickelt. Adi Hammerl: „Zusammen mit den STADTwerken und der Stadtgemeinde Amstetten stützen wir die modische Funktionsbekleidung mit 45 Prozent vom Verkaufspreis!“

Mit der „ECO-Mania“ auf Bildungskurs

Ganz auf die Jugend fokusiert ist die Sparkasse bei der „ECO-Mania“, einem volkswirtschaftlichen Planspiel. Eine ganze Woche lang sind die Abschlussklassen der Gymnasien und Handelsakademien eingeladen, wirtschafts- und gesellschaftspolitische Maßnahmen zu setzen, und deren Auswirkungen unmittelbar zu erleben. Adi Hammerl: „Alles dreht sich um Wirtschaftswachstum, Inflation, Import, Export und Zinsänderungen!“ Der pädagogische Hintergrund des volkswirtschaftlichen Trainings: Langfristig geht’s im Miteinander besser als im Gegeneinander, denn Gewinner-Verlierer-Situationen führen nur kurzfristig zum individuellen Erfolg.

Newcomer-Bands vor den Vorhang

Herzensanliegen sind der Amstettner Sparkasse nicht zuletzt die Themen Kultur und Ökologie. So wird gemeinsam mit der jungen Filmproduktionsfirma „Filmriss“ einmal im Quartal eine Newcomer-Band auserkoren und ein Video-Dreh unterstützt.

Und so besteht der gesamte Fuhrpark zur Gänze aus umweltfreundlichen Elektro-Autos. Der dazu benötigte Strom kommt natürlich aus der hauseigenen Photovoltaikanlage. Das Modell „Car-Sharing“ steht ebenfalls ganz oben auf der Liste. Die E-Autos sind individuell buchbar.

Mit diesen und anderen Initiativen übernimmt die Sparkasse Verantwortung für die Region. Sie glaubt an ihre Kunden, weil die Bank im Glauben an die Menschen gegründet wurde und sich für und mit ihren Kunden weiterentwickeln will.