Spartage bei den Raiffeisenbanken im Mostviertel

Die Raiffeisenbanken im Mostviertel freuen sich auch heuer wieder zu den Spartagen einzuladen. Ein besonderes Ereignis für Jung und Alt. Sparen und Geldanlage haben bei Raiffeisen Tradition und einen tieferen Sinn. Doch erfährt das Thema Sparen in den letzten Jahren einen großen Wandel – weg vom traditionellen Sparbuch hin zu alternativen Spar- und Anlageformen.

Einerseits geht es um die Schaffung von Reserven, um schnell, unerwartete, kleinere Ausgaben (bspw. für Reparaturen) tätigen zu können. Um die rasche Verfügbarkeit zu gewährleisten, ist hier das Online Sparen bestens geeignet. Erfreulicherweise entscheiden sich mittlerweile 8 von 10 Kunden für die Sparform des Online Sparens.

Trend zur längerfristigen Anlage

Steht aber der Ertrag im Mittelpunkt, kommt man an einer längerfristigen Geldanlage nicht vorbei. Dazu bieten sich eine Vielzahl von Lösungen - vom Bausparen über das Fondssparen bis hin zur Pensionsvorsorge uvm. an. Im persönlichen Beratungsgespräch findet sich für jeden Anlegertyp das passende Produkt. Eine kleine Auswahl präsentieren wir in diesem Beitrag!

Die Spartage bieten also eine gute Gelegenheit, um über sein Angespartes mit den Profis zu reden. Wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere Raiffeisenberater*innen vor Ort, Sie werden Sie bestens beraten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

„Sumsi-Sparkonto“

Raiffeisenbank Blindenmarkt, Geschäftsleiterin Petra Weinstabl

„Sumsi erwartet euch im Sumsi-Club“

Mein Anlegertipp für alle Kinder zwischen 0 und 10 Jahren ist das Sumsikonto mit dem Sumsi-Club. Holen Sie sich für Ihr Kind das kostenlose Sumsi-Sparkonto, mit der persönlichen Sumsi-Karte und vielen Vorteilen und Ermäßigungen (z.B. Family-Park St. Margarethen, Matador uva.).

Damit lernt Ihr Kind, was Sparen bedeutet und wie man mit Geld richtig umgeht - ganz im Sinne von „früh übt sich, wer ein großer Sparer werden will“! Für alle Kinder und Jugendliche gibt’s zu den Spartagen ein kleines Geschenk! Besuchen Sie unsere Bankstellen, wir freuen uns auf viele Kinder mit ihren gefüllten Spardosen!

Online Sparen

Raiffeisenbank Haidershofen, Elisa Findt

Elisa Findt Raiffeisenbanken im Mostviertel

Online Sparen - die einfachste Sache der Welt!

Das Sparbuch, viele Jahrzehnte wohl die beliebteste Sparform der Österreicher, wird zunehmend durch das moderne Online Sparen abgelöst. Das ist verständlich, denn die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand: Hohe Flexibilität – jederzeit verfügbar – Buchungen rund um die Uhr mittels „Mein ELBA“ möglich – Sicherheit durch gesetzliche Einlagensicherung – kein Losungswort merken – kein Sparbuchverlust zu befürchten. Online Sparen in Verbindung mit Mein ELBA wird bereits von vielen unserer Kunden genutzt, denn der Zugriff funktioniert „wann und wo immer man will“. Als Ihre Bank vor Ort stehen wir bei Fragen selbstverständlich aber auch gerne persönlich zur Verfügung!

Fondssparen

RB Region Mittleres Mostviertel, Diana Greßl

Diana Greßl Raiffeisenbanken im Mostviertel

Wenn Ihnen am Ende des Monats etwas mehr Geld übrig bleibt, ist Raiffeisen Fondssparen eine interessante Anlageform für Sie. Regelmäßiges Fondssparen, bereits ab 50 Euro im Monat, kann auf lange Sicht ertragreich sein, geht aber auch mit höheren Risiken einher.

Von Einmalzahlungen bis zu flexiblen regelmäßigen Beträgen, bieten sich Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, erhöhen, reduzieren, unterbrechen und stoppen ist jederzeit möglich. Fondssparen zeichnet sich durch hohe Flexibilität und breite Risikostreuung aus und ist eine gute Alternative zu Sparbuch & Co. Fragen Sie Ihre/n Raiffeisenberater*in!

Nachhaltigkeit

Raiffeisenbank

Schallaburg, Katharina Labenbacher

Katharina Labenbacher Raiffeisenbanken im Mostviertel

Gemeinsam können wir bereits heute die Welt von morgen mitgestalten. Mit den nachhaltigen Geldanlagemöglichkeiten von Raiffeisen investieren Sie nicht nur in eine saubere Umwelt, sondern auch in ein verantwortungsvolles und faires Wirtschaften. Sie schaffen vor allem eine lebenswerte Zukunft für die nächsten Generationen.

Das Interesse unserer Kunden an nachhaltigen Produkten steigt – bei gleichem Branchen- und Länderfokus entscheiden sich unsere Kunden meistens für die nachhaltigen Varianten, da man hier mit gutem Gewissen an den Kapitalmärkten teilnimmt.

Kommen Sie zu uns und lassen Sie sich im persönlichen Gespräch beraten. Gemeinsam finden wir die optimale Geldanlage für Sie.

Eintauschprämie sichern

Raiffeisenbank Amstetten, Dietmar Janovec

Dietmar Janovec Raiffeisenbanken im Mostviertel

Angespartes angelegen und 75,-- Euro Eintauschprämie sichern!

Kommen Sie mit Ihrem Sparbuch vorbei - wir beraten Sie gerne über alternative Veranlagungs- oder Versicherungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel Fonds, Zertifikate, Fonds-Pension und viele weitere Produkte.

In welcher Lebensphase Sie sich auch befinden, welche Pläne und Ziele Sie haben, bei uns finden sie die passende Veranlagungsform. Dabei können sie sich jetzt 75,-- Euro Eintauschprämie sichern!

Diese Aktion gilt noch bis 31.1.2022. Detaillierte Informationen erhalten Sie bei Ihrer/Ihrem Raiffeisenberater*in – sichern Sie sich rasch einen Beratungstermin!

Investieren mit Kapitalschutz

Raiffeisenbank Ybbstal, Helmut Stöckler

Helmut Stöckler Raiffeisenbanken im Mostviertel

Seit Jahren beschäftigt uns das Thema der andauernden Null- bzw. Negativzinspolitik und des damit einhergehenden langfristigen Realverlusts des Vermögens unserer Kunden. Die Zinsen sind im Keller und immer mehr Kunden suchen, finden und vertrauen alternativen Anlageformen.

Ethisches, ökologisches und sozial verantwortliches Handeln ist für viele Anleger zu einem entscheidenden Investitionskriterium geworden. Deshalb emittiert die Raiffeisen Centrobank mit dem Niederösterreich Nachhaltigkeit Bond 90% ein Zertifikat für sicherheitsorientierte Anleger mit Nachhaltigkeitsbewusstsein. Alle Chancen und Risiken werden in einem persönlichen Gespräch aufgezeigt, zu welchem wir Sie herzlich begrüßen.