St. Oswald als zweite Heimat

Beim Bauern Haselberger im Ort arbeitete ein Kriegsgefangener, von Beruf eigentlich Bäcker, als Knecht. Er war Franzose und hieß mit Vornamen Marcel. Dieser Name war hierorts unbekannt und die Bauern nannten ihn Maxl. Maxl war umgänglich und beliebt, lernte bald Deutsch, sprach also den alten Dorf-Dialekt mit französischem Akzent.

Das ist nur ein kurzer Auszug aus den, mehr als 360-seitigen Erinnerungen, die Franz Forster (81) in seinem Buch „Saga der Unbekannten“ aufarbeitete.

Die Flucht mit seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern von den blutrünstigen Wiener Kriegsschauplätzen in das beschauliche St. Oswald prägte sein Leben nachhaltig. Die unbekannte ländliche Gegend war zu Beginn etwas ungewohnt. Die Bewohner nahmen die Wiener Neuankömmlinge jedoch außerordentlich nett und freundlich auf - so wurde der kleine Mostviertler Ort rasch zur zweiten Heimat.

„Für uns Kinder war das Landleben ein Segen. Wir haben es leidlich ausgekostet“, erinnert sich Franz Forster.

Freundschaften fürs Leben geschlossen

In seinem Buch beschreibt der Autor die verschiedenen Lebensmittelpunkte, Bekanntschaften und Erlebnisse recht ausführlich und anschaulich. Er erzählt von einer längst versunkenen Welt, in der trotz aller Widrigkeiten und Entbehrungen Freude, Glück und Zufriedenheit überwiegen.

Forster erzählt von seiner Schulzeit, den Passionsspielen, dem Ort selbst und natürlich auch den vielen Menschen unterschiedlicher Herkunft, beschreibt detailliert Vorgänge und Charaktere und gibt dem Leser einen lebendigen Einblick in sein Leben. In dieser Zeit entstanden auch viele Freundschaften, die teilweise bis zum heutigen Tag Bestand haben.

Sein Buch ist ein Stück Zeitgeschichte mit autobiografischen Zügen, kurzweilig erzählt. Nach Kriegsende blieb Forster bis 1949 in St. Oswald, ehe er nach Wien zurückkehrte. Er beendete die Schule und studierte Germanistik und Theaterwissenschaften.

Sein beruflicher Weg führte ihn dann nach Norwegen, wo er als Lektor für Literaturwissenschaften am Deutschen Institut der Universität Trondheim bis 1978 tätig war. Zurück in Österreich nahm er Lehraufträge der Universität Wien an, war Verlagslektor bei der Verlegergemeinschaft „Neues Schulbuch“ und ab 1985 leitender Redakteur der Fachzeitschrift „dialog“. Forster arbeitete an verschiedenen literarischen und wissenschaftlichen Publikationen mit und verfasste zahlreiche Aufsätze in Fachzeitschriften. Ebenso gehören Gedichte zum umfangreichen Schaffen des umtriebigen Autors. Mit der „Saga der Unbekannten“ liegt sein nunmehr umfangreichstes Werk vor.

SAGA DER UNBEKANNTEN,

Autobiografische und Familien-Saga von Franz Forster

366 Seiten, erschienen im Verlag Königshausen & Neumann

VERLOSUNG: Hallo Mostviertel verlost vier handsignierte Exemplare des Buches.

Einfach Mail an h.schoder@noen.at schicken.