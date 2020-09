ENGEL ist eines der global führenden Unternehmen in der Herstellung von Spritzgießmaschinen zur Kunststoffverarbeitung und der dazugehörigen Automatisierung. Die Kunststoffteile, die auf den Maschinen von ENGEL gefertigt werden, begegnen uns im täglichen Leben: Die Bandbreite reicht von Automobilkomponenten über Smartphone-Gehäuse bis zu Medizinprodukten.



Traumberuf Industrie

Seit vielen Jahren setzt ENGEL auf die Ausbildung im eigenen Haus und bildet junge Männer und Frauen in acht technischen Berufen zu Fachkräften aus. Aktuell sind es österreichweit 220 Lehrlinge, davon 97 im Großmaschinenwerk in St. Valentin. „Der Ausbildungsschwerpunkt in St. Valentin liegt bei Mechatronik und Metalltechnik“, erklärt Werner Wurm, Leiter der globalen Lehrlingsausbildung bei ENGEL. „Mechatronik verbindet die Bereiche Mechanik, Elektronik und Informatik, also genau jene Kompetenz, die angesichts der zunehmenden Digitalisierung in der Industrie immer stärker gefragt ist. Der Lehrberuf ist bei jungen Leuten besonders beliebt“, so Wurm weiter.



Janick Strauß

„Neben der Arbeit an modernen CNC-Maschinen ist in meinem Lehrberuf auch Fingerfertigkeit gefragt."Janick Strauß

Janick Strauß entschied sich für eine Lehre zum Metalltechniker und erzählt: „Ich bearbeite Metall-Werkstücke auf ganz unterschiedliche Weise. Bohren, Fräsen, Drehen oder Feilen gehören genauso zu meinen Tätigkeiten, wie das Hantieren mit computergesteuerten CNC-Werkzeugmaschinen.“ Handwerkliche Fertigkeiten auf der einen Seite und die Arbeit mit hochmodernen Maschinen auf der anderen – genau dieser Mix macht das Berufsfeld so interessant.

ENGEL ist ein globales Unternehmen mit Produktionswerken und Niederlassungen auf der ganzen Welt. Schon während der Lehrzeit spielt Internationalität eine Rolle. Die zwei besten Lehrlinge eines Jahrgangs dürfen ein mehrwöchiges Praktikum an einem der weltweiten Standorte, zum Beispiel in China, absolvieren und dort wertvolle Erfahrung sammeln.



Stefan Kamleitner

„Da mir der Mix aus Metalltechnik und Elektrotechnik am besten gefiel, entschied ich mich für eine Ausbildung zum Mechatroniker bei ENGEL."Stefan Kamleitner

ENGEL persönlich kennenlernen

Seit September 2018 ist die Lehrwerkstätte in St. Valentin zusätzlich zu jener im Stammwerk in Schwertberg, OÖ in Betrieb. „Das Interesse ist in der Region sehr groß, sodass wir die Lehrplätze von Beginn an rasch besetzten konnten“, sagt Wurm. Eine Lehre bei ENGEL ist der perfekte Grundstein für eine erfolgreiche Karriere in der Industrie. Interessierte Jugendliche können das Unternehmen bei einem Schnuppertag kennenlernen. Eine Anmeldung ist ab Mitte November möglich. Dabei dürfen die Jugendlichen nicht nur einen Rundgang durch die moderne Lehrwerkstätte machen, sondern auch den Lehrlingen bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen.



ENGEL Werner Wurm, globaler Ausbildungsleiter bei ENGEL, ist überzeugt davon, dass die Kombination von praktischer Ausbildung im Unternehmen und der Vermittlung von fachtheoretischem Wissen in der Berufsschule junge Menschen optimal auf den Einstieg ins Berufsleben vorbereitet.

