St. Valentin: Love&Peace

In Sankt Valentin wird der Slogan Love&Peace gerade am Valentinstag menschlich gefeiert und eignet sich besonders gut, um seinen Mitmenschen zu sagen „Danke, dass es Dich gibt.“

Empfang der Bürgermeisterin

Das letzte Mal fand der Empfang der Bürgermeisterin im Jahr 2020 statt. In diesem Jahr gibt es aber einen besonderen Empfang, denn dieser wird zum ersten Mal im neuen Veranstaltungszentrum - wie immer am 14. Februar zum Valentinstag – über die große Bühne gehen. Landtagsabgeordnete Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr meint: „Es freut mich sehr, dass wir den Valentinstag heuer in unserem neuen Veranstaltungszentrum Valentinum feiern dürfen und dass wir wieder gesellig beisammen sein können. Es ist eine Bereicherung, wenn Menschen aus den verschiedensten Tätigkeitsfeldern zusammenkommen, und die Möglichkeit haben sich auszutauschen. Das ist wichtig, um die Entwicklung unserer Stadt Sankt Valentin weiterhin positiv voranzutreiben!“

Valentinstagsmenü

Auch heuer werden zum und rund um den Valentinstag insgesamt fünf hervorragende Menüs in fünf Valentiner Gastronomiebetrieben angeboten. Das Menü kostet in allen Restaurants € 34,-. Folgende Lokale sind dabei: Gasthaus Pillgrab, Hotel zur Post-Restaurant Rogl, Restaurant Wallner zum grünen Baum, Restaurant am Teich und Landzeit „Holiday“.

Sternekoch Hubert Wallner wird am Sonntag, 12. Februar extra von Kärnten in seine Heimatstadt reisen und im elterlichen Betrieb im Restaurant zum grünen Baum von 10-14 Uhr ein Dreigangmenü auf den Tisch zaubern.

LOVE KEKS Made with Love and MOST

Es ist bereits Tradition, dass zum Valentinstag ein Produkt aus der Region als Geschenk zum Valentinstag vorgestellt wird. Darunter waren in den letzten zehn Jahren die Valentin Tracht, das Valentin Parfüm „Mitzi“, der Valentiner Stadthonig, der Made with Love Valentinstoff oder zuletz eine Love&Peace Karte, die weltweit versandt wurde.

Dieses Jahr wurden von Martina und Johannes Schneller Mostkekse von einem ganz alten Familienrezept kreiert. Die junge Meisterkonditorin Martina und der Meisterbäcker Johannes packen die Kekse, die mit Most von Karl Halbmayr gebacken sind, in ein Glas und dem Produkt wurde der klingende Name, natürlich passend zum Valentinstag, „Love Keks“ gegeben.

Das Powidl im inneren der Kekse hat letztendlich auch die Farbe des Etiketts, das immer ganz speziell im Sinne des Tags der Liebe gestaltet wird, vorgegeben.

Alle Projekte „Made with Love“, die vom Stadtmarketing Sankt Valentin ausgeführt werden, stehen unter der Federführung von Geschäftsführerin Doris Haider, die dabei sehr auf Kooperationen mit Produzenten aus der Region bedacht ist. Zu kaufen gibt es das neue Valentinstagsprodukt ab 7. Februar bei Papier Buch Hajek, Floristik Gärtnerei Weber, Hoyer’s Apotheken, Glas Fuchshuber, La Rosa und der Bäckerei Schneller.