Amstetten ist eine Stadt mit viel Potenzial und innovativen Ideen. Aus diesem Grund haben die Stadtverantwortlichen gemeinsam mit der NÖ.Regional.GmbH, der zentralen Anlaufstelle für Gemeinden und Kleinregionen zum Thema Regionalentwicklung in Niederösterreich, eine Stadterneuerungsprozess-Bewerbung beim Land Niederösterreich eingereicht. „Wir rechnen im Herbst dieses Jahres mit einer Entscheidung“, so Miriam Gerhardter, Regionalberaterin und Amstettens Ansprechpartnerin seitens der NÖ.Regional.GmbH. „Damit bewirbt sich Amstetten nach 2001 zum zweiten Mal um Aufnahme in die Landesaktion „NÖ Stadterneuerung“. Aus dem Stadterneuerungsprozess konnten mit Fördergeldern u.a. das innerstädtische Verkehrskonzept, der Ybbsbegleitweg sowie die Sanierung des Jugendzentrums A-Toll realisiert werden.“

Auch diesmal geht es darum mit den Bürgerinnen und Bürgern, der Politik sowie der Verwaltung gemeinsam Projekte zu entwickeln und umzusetzen, die Amstetten zukunftsfit machen.

Als Basis dienen die Ergebnisse des Innenstadtentwicklungsprojekts City Kompass. Hier wurden im Zuge des Positionierungsprozesses bereits vier Themenschwerpunkte ausgearbeitet. Neben der „dynamischen Wirtschaft“ und der „impulsiven Kultur“ sind dies „aktivierender Lebensraum“ sowie „vielfältige Gesellschaft“. „Diese Themen wurden mit allen im Gemeinderat vertretenen Parteien, Personen der Verwaltung und Experten aus der Stadt sowie Bürgerbeteiligung erstellt“, erklärt Miriam Gerhardter. „Amstetten hat eine gute Ausgangsposition, die nun optimiert und zukunftsorientiert weiterentwickelt werden soll. Hier ist natürlich eine rege Bürgerbeteiligung erwünscht. Diese ist die Basis für den Erneuerungsprozess bzw. die weitere positive Entwicklung der Stadt.“

Prozess in Mauer gestartet

Der Dorferneuerungsprozess in Mauer ist indes bereits von der Niederösterreichischen Landesabteilung für Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten zugesagt. Bis Ende des Jahres wird ein Leitbild erstellt, damit 2020 mit der Realisierung der Projekte begonnen werden kann. Der dazu eigens gegründete, parteiunabhängige Dorferneuerungsverein Dolichenus Mauer bezweckt die Verwirklichung der gemeinsamen kulturellen und sozialen Interessen der Ortsbevölkerung. Dabei möchte man alle Bürgerinnen und Bürger einbinden und anregen, ihre Ideen, Wünsche und Anregungen einzubringen.

„Hier wird es vor allem um die Hauptplatz- und Ortskerngestaltung gehen und darum, wie wohnen und leben im Zentrum bestens verbunden werden können“, erklärt Miriam Ger-hardter. „Wichtig werden die Einbindung von lokaler Identität und die römische Geschichte von Mauer sein.“

Der Hauptplatz rund um den Dolichenus-Brunnen soll als Treffpunkt der Bevölkerung gestaltet werden. Maßnahmen wie Begrünung, Verweilzonen etc. sollen gemeinsam im Rahmen des Dorferneuerungsprozesses entwickelt werden. Ein weiteres Thema ist die Gestaltung der Radwege. Besonderes Augenmerk soll auf eine gute, durchgehende Verbindung zum Stadtzentrum von Amstetten gelegt werden. „Wichtig ist eine größtmögliche Bürgerbeteiligung, um gemeinsam für alle Generationen ein lebenswertes Miteinander auch in Zukunft zu schaffen!“ betont Regionalberaterin Miriam Gerhardter.

„Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger sehr herzlich ein, sich im Rahmen der Dorferneuerung mit ihren Ideen, Wünschen und Anregungen einzubringen, um unseren Ort Mauer lebenswert zu gestalten. Größtmögliche Bürgerbeteiligung aller Altersgruppen und der örtlichen Vereine bzw. anderen Einrichtungen ist uns bei den Projektumsetzungen besonders wichtig“, wendet sich Otto Hinterholzer, Obmann des „Dorferneuerungsverein Dolichenus Mauer“, an die Bevölkerung von Mauer. „Wir, der Dorferneuerungsverein, rufen Sie auf: Helfen Sie ALLE mit!“

Die Termine für die Beteiligung werden auf der Website der Stadt Amstetten, in der Gemeindezeitung und in den Schaukästen im Ortsteil ersichtlich sein.