„Wie bewertet man altes Kulturgut oder eine Straße? Darüber haben sich die Experten lange den Kopf zerbrochen. Und bis heute streiten sie noch bei manchen Fragen, zum Beispiel bei jener, was der Grund unter einer Straße eigentlich wert ist – oder ob dieser überhaupt noch einen Wert hat?“, veranschaulicht der Kammeramtsdirektor und Abteilungsleiter der Finanzverwaltungsbehörde der Stadtgemeinde Amstetten Josef Bichler. Er und seine Mitarbeiter der Finanz- und Liegenschaftsverwaltung beschäftigten sich in den vergangenen eineinhalb Jahren mit eben solchen Fragen, denn es galt alle Vermögensgüter der Stadtgemeinde lückenlos zu erfassen. Hunderte Straßenzüge galt es da zum Beispiel gemeinsam mit der Straßenbauabteilung nach ihrem Zeitwert zu berechnen.

Grund für diesen enormen Aufwand: Die bislang bei Körperschaften öffentlichen Rechts übliche kamerale Buchführung – im Wesentlichen eine einfache Einnahmen-Ausgaben-Rechnung – reicht nicht mehr aus. Ab 2020 müssen neben Bund und Ländern auch Gemeinden und Verbände eine doppische (doppelte) Buchhaltung führen, ähnlich der Buchführung in der Privatwirtschaft. Das besagt die VRV 2015 (Voranschlags- und Rechnungsabschluss-Verordnung). Diese setzt die Empfehlung der EU-Fiskalrahmenrichtlinie 2011/85 des Rates der Europäischen Union um, die wiederum Auslöser für diese Änderung war. „Man will damit europaweit Regeln schaffen, um Budgets und Finanzen der einzelnen Länder besser beurteilen zu können“, erklärt Josef Bichler und verdeutlicht das Ausmaß dieser Verordnung: „Die Umstellung ist die größte Herausforderung der letzten 50 Jahre für unsere Buchhaltungsabteilung.“

Neben dem Vermögen müssen in der doppischen Buchführung nach der VRV 2015 auch die Abschreibungen aller Vermögensgüter erfasst werden. „Im Prinzip geht es darum, dass eine Körperschaft öffentlichen Rechts auch in der Lage sein muss, mit den erzielten Einnahmen neben den Aufwendungen auch die Abschreibung - der Wert des jährlichen Vermögensverlustes in Zahlen ausgedrückt – zu bewerkstelligen.

Das heißt, man sollte immer so viel investieren, um zumindest den Wert des Gemeindevermögens zu erhalten. Bislang hat man bei Investitionen nur die Schulden gesehen. Künftig steht den Schulden auch das geschaffene Vermögen gegenüber. Das ist natürlich viel aussagekräftiger“, weiß der Finanzexperte der Stadtgemeinde.

Stolz ist er auch darauf, dass sein Team bereits auf eine bestehende Vermögenserfassung aufbauen konnte.

„Bereits 2009 haben wir in der Liegenschaftsverwaltung damit begonnen, sukzessive eine Vermögenrechnung aufzubauen. Das war jetzt eine sehr hilfreiche Basis, auf die wir unsere Arbeit stützen konnten. Wir wurden mit der Umsetzung der Verordnung also nicht am kalten Fuß erwischt, wir mussten dafür in erster Linie einfach unsere Bewertungen den aktuellen Richtlinien anpassen“, sagt Bichler.

Mit der neuen Buchhaltung musste aber auch eine neue Buchhaltungssoftware installiert werden. „Diese zu erlernen und zu implementieren war auch eine Herausforderung. Aber nun sind wir gerüstet für unseren ersten Haushaltsvoranschlag nach den neuen Richtlinien“, sagt Bichler. Dafür wurden beispielsweise auch schon alle Gemeinderäte, Führungskräfte und interessierten Mitarbeiter der Stadtgemeinde geschult. „Damit sie wissen, was da auf sie zukommt und welche Veränderungen die neuen Richtlinien mit sich bringen“, führt der Kammeramtsdirektor aus.

Von wesentlicher Bedeutung wird die Eröffnungsbilanz sein, in der die Anfangsstände für die doppische Buchhaltung festgehalten sind. „Es ist wichtig, die jeweiligen Größen zu kennen. Darauf aufbauend kann man dann strategische Maßnahmen in der Bilanz planen. Das hat wiederum erhebliche Auswirkungen auf die zukünftige finanzielle Gebarung der Stadtgemeinde“, weiß Bichler.