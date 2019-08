Nicht nur als Nahversorger für die Bereiche Wasser, Wärme und Energie sind die Stadtwerke eine lebenswichtige Drehscheibe für alle Amstettner. Verteilt auf acht Abteilungen ist das Unternehmen der Stadtgemeinde Arbeitgeber für knapp 100 Mitarbeiter.

Seit April dieses Jahres haben sie alle in Jürgen Hürner (36) einen neuen Chef mit vielen neuen Ideen und großem Weitblick. Im Interview erzählt der gebürtige Amstettner, wie er dem Technik-Image des Traditionsunternehmens mehr Emotion „einhauchen“ will und die Stadtwerke in einen modernen Zukunftsbetrieb umbauen möchte.

zVg Stadtwerke

Herr Hürner, Sie sind angetreten, die Stadtwerke in die Zukunft zu führen. Wie sieht Ihr Fahrplan aus?

Jürgen Hürner: Die erste Zeit gehört natürlich dem Kennenlernen. In meinen nunmehr 13 Jahren in der Privatwirtschaft hab ich immer wieder erfahren, wie wichtig die persönliche Ebene für ein funktionierendes Team ist. Dann geht es darum, die eigentlichen Aufgaben jedes Einzelnen nach individuellen Fähigkeiten zu definieren und die Sinnhaftigkeit hinter der täglichen Arbeit zu erkennen. Jedem von uns muss beispielsweise bewusst sein, dass es nicht selbstverständlich ist, sauberes Wasser aus dem Wasserhahn zu bekommen. Hier geht es nicht um Technik, sondern um Emotionen.

Was heißt das für Ihre Mitarbeiter?

Hürner: Prinzipiell arbeite ich nach dem Prinzip: „Wenn man redet, wiederholt man nur, das was man weiß. Wenn man aber zuhört, hat man die Chance etwas Neues zu lernen.“ Genau aus diesem Grund bin ich derzeit viel in den einzelnen Abteilungen unterwegs, um unsere individuellen Stärken und Schwächen kennen zu lernen. Erst dann werden wir gemeinsam Ziele, Strategien und letztlich auch Visionen festlegen.

Können Sie das etwas konkretisieren?

Hürner: Wir haben drei Themenfelder definiert, die wir gemeinsam bearbeiten. Einmal die Versorgungssicherheit – also wie wir Amstetten auf Dauer bestmöglich mit Wasser, Wärme und Energie versorgen.

Die zweite Säule betrifft die unmittelbare Lebensqualität aller Bürger und Besucher. Darunter fallen der Citybus-Betrieb, die Parkraum-Bewirtschaftung, ein Bestattungsunternehmen und ein Elektrounternehmen mit Installation und Fachhandel.

Der dritte Punkt ist die Energiezukunft – sprich der wirtschaftliche Ausbau erneuerbarer Energien, die Energieeffizienz im Allgemeinen und Zukunftstechnologien. Gerade im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz haben kommunale Betriebe wie die Stadtwerke Vorbildfunktion.

Sie sind mit 36 Jahren ein eher junger Stadtwerke-Direktor. Welche Berufserfahrung bringen Sie mit?

Hürner: Ich war die letzten fünf Jahre als Produktmanager für den österreichischen Photovoltaik-Spezialisten Fronius weltweit unterwegs. Da ging es vorrangig um Technik, aber auch um persönliche Kontakte. Auf praktisch allen Kontinenten galt es potenzielle Kunden zu überzeugen, dass erneuerbare Energie Sinn macht – mit allen Annehmlichkeiten fürs tägliche Leben. Bei den Stadtwerken sehe ich das sehr ähnlich.

Lehrreich waren für mich auch die ersten Berufsjahre nach der HTL. Bei der Firma Baierl in Steinakirchen hab ich gelernt, in einem Familienbetrieb im Team zu arbeiten und letztlich auch ein gutes, verantwortungsvolles Gespür fürs Geld bekommen. Es war ja immer das firmeneigene Kapital, um das es am Ende des Tages ging. Sehr geprägt haben mich auch meine Studienjahre in Steyr, wo ich am zweiten Bildungsweg den Bachelor für Produktion und Management gemacht habe – und dann in Kufstein den Master zum Thema Energiewirtschaft.

Mitarbeiter und Lehrlinge sind heute Mangelware. Wie geht´s da den Stadtwerken?

Hürner: Ich würde sagen, wir kämpfen mit den gleichen Problemen aller Branchenkollegen. Für gute Fachkräfte und Lehrlinge haben wir in jedem Fall jederzeit offene Türen (lächelt).

Was erwarten Sie von einem künftigen Stadtwerke-Mitarbeiter oder -Lehrling?

Hürner: Ich wünsche mir engagierte Leute, die anpacken wollen und Teamplayer sind. Wir haben eine tolle Mannschaft und ein gutes Betriebsklima. Auch an Abwechslung im Arbeitsalltag mangelt es nicht. Und – unsere Berufe sind zukunftssicher und für den täglichen Alltag unverzichtbar.