Und dem Nachwuchs in der „Stadtwerke-Familie“ mit rund 100 MitarbeiterInnen wird auch besonders viel geboten: „Wir haben sehr viele verschiedene Einsatzgebiete, in denen man sich spezialisieren kann“, erklärt Thomas Füsselberger. Dabei werden die Jugendlichen von Anfang an voll in die Arbeitsprozesse integriert. Sie bekommen beispielsweise Einblicke in die städtische Straßenbeleuchtung oder das Wasser- und Elektrizitätswerk der Stadtwerke. „Diese Vielfalt an Tätigkeitsfeldern gibt es nur bei uns“, weiß der Lehrlingsbeauftragte. Ein Einzugsgebiet im Großraum Amstetten und geregelte Arbeitszeiten, damit auch Zeit für Hobbies bleibt, das sind noch viele weitere Vorteile, die eine Lehre bei den Stadtwerken mit sich bringt. Natürlich gibt es für Interessierte auch die Möglichkeiten einer Doppellehre oder Lehre mit Matura.

12 bis 15 Lehrlinge werden bei den Stadtwerken laufend beschäftigt. Neben den Lehrberufen Elektroin-stallationstechniker mit den Vertiefungen Gebäudeautomation oder Servicetätigkeiten werden auch kaufmännische Lehrlinge im Unternehmen ausgebildet. Und Schnupperlehrlinge sind auch immer willkommen. „Interessierte Schüler können sich jetzt schon bei uns dafür melden“, lädt Füsselberger ein (07472/609-713).

Die Stadtwerke sind sowohl für Privatkunden wie auch für Firmen, Wohnungsgenossenschaften und die öffentlichen Gebäude der Stadtgemeinde wie Rathaus, Schulen, … im Einsatz. Besonders gefragt sind zur Zeit Photovoltaik- und Alarmanlagen. „Dafür gibt es aktuell auch gute Förderungen, über die wir unsere Kunden gerne beraten“, informiert Füsselberger und betont: „Wir von den Stadtwerken arbeiten für die Menschen, die in Amstetten und Umgebung leben. Wir gewährleisten die Versorgungssicherheit, sorgen für Lebensqualität und blicken in die Energiezukunft.“