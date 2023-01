Starlight – be the star tonight

Jeder war schon mal auf einer Houseparty von einem Freund oder hat selbst für seine Freunde und Bekannte eine Party geschmissen. Aber was ist, wenn man für seine Freunde einen ganzen Ball veranstaltet?

Genau das haben sich Katharina Stocker (23), Lukas Tieber (19) und Maximilian Stalzer (20) zur Mission gesetzt. Vom Eintanzen über die Band bis zur Getränkeversorgung organisieren die jungen Erwachsenen einen Ball, ganz nach Ihren Vorstellungen.

Am 11. Februar findet im Georgsaal in St. Georgen am Ybbsfelde zum ersten Mal der Starlight Jugendball statt. Um die Location voll zu bekommen, werden deren Freunde natürlich nicht ausreichen, weswegen der Ball öffentlich zugänglich ist. Wird der Ball positiv angenommen, planen sie, ihn im Folgejahr zu wiederholen. Für musikalische Begleitung im Ballroom sorgt die Band Delayed, während im Keller des Georgsaals DJ Strix für gute Stimmung sorgt.

Be the star tonight - ob jugendlich oder Jung geblieben, die drei Organisatoren freuen sich auf deinen Besuch!

Ball „Starlight“

Foto: privat

Samstag, 11. Februar 2023

Georgsaal, St. Georgen/Y.