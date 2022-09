Start für 71 Lehrlinge bei ENGEL

Schaltschränke verkabeln, Metall bearbeiten, Funktionen programmieren – kaum eine Ausbildung ist so abwechslungsreich wie die Mechatronik. Das ermöglicht später Spezialisierungen in unterschiedlichste Richtungen, zum Beispiel in der Entwicklung oder Inbetriebnahme. Auch Metalltechnik, Kunststofftechnik und Konstruktion sind wichtige Disziplinen, um Spritzgießmaschinen zu produzieren, betreiben und warten. Insgesamt neun spannende Lehrberufe bietet ENGEL in seinen Werken in Schwertberg, St. Valentin und Dietach an. Anfang September haben 71 neue Lehrlinge ihre Ausbildung begonnen, davon 18 junge Frauen. Erfreulicherweise steigt der Anteil an weiblichen Auszubildenden kontinuierlich.

Ausgezeichnetes Ausbildungsprogramm

Bereits im ersten Jahr fertigen die Lehrlinge Werkstücke für die laufende Produktion. Mit Standorten in 85 Ländern sind die Entwicklungschancen besonders gut und schon während der Lehrzeit spielt Internationalität eine Rolle. Weitere Benefits sind Lehre mit Matura und Prämien für ausgezeichnete Leistungen. In der hauseigenen Kantine gibt es täglich ein vergünstigtes Mittagessen und mit dem Lehrlingstreuepass zusätzlich jedes sechste Essen kostenlos.

Mehr erfahren beim Lehrlings-Clubbing

Am 23. und 24. September steht ENGEL beim Lehrlings-Clubbing in Ennsdorf für alle Fragen rund um die Lehrlingsausbildung zur Verfügung. Es besteht auch die Möglichkeit, sich direkt für einen Schnuppertag anzumelden

Weitere Infos unter engelglobal.com/zukunststoff