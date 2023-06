Aminosäuren und Verdaulichkeit

Die bewusste Entscheidung für einen Hund umfasst auch eine Auseinandersetzung mit adäquater Nahrung für das vierbeinige Familienmitglied. Immer stärker werden jene Stimmen, die für den Einsatz von Insektenprotein plädieren. Wir haben bei Gloria von gs’hund nachgefragt – einem Unternehmen, das im Masterstudium Lebensmittelproduktentwicklung der FH Wieselburg gegründet wurde.

Hat dein Studium die Produktidee beeinflusst?

Gloria: Auf jeden Fall. Das Studium an der FH Wieselburg fördert Ideenfindungen auf ideale Weise. Im Laufe des Masterstudiums konnte ich auf wissenschaftlicher Basis an meiner Idee feilen und Lehrveranstaltungen dafür nutzen, gs’hund weiterzuentwickeln. Ich erhielt Feedback von Professoren, neue Perspektiven und viel Unterstützung.

Unternehmensgründungen werden also gefördert.

Gloria: Es gibt ein eigenes Start-up-Center. Dort wurde ich sehr hochwertig betreut. Ich hatte Ansprechpartner für persönliche Anliegen und alles, was mit dem Aufbau des Unternehmens zu tun hat. Ich wurde stets an kompetente Experten weitergeleitet, und das finde ich nicht selbstverständlich.

Bei gs’und seid ihr ja zu viert. Was versteht ihr als Team unter Nachhaltigkeit?

Gloria: Wir stützen uns auf das Prinzip der drei Säulen: Ökologie, Soziales und Wirtschaftlichkeit. Gs’hund ist so nachhaltig, weil es eine alltagstaugliche Lösung ist, die sich auf einem einfachen Weg sehr positiv auswirken kann. Vor allem im Vergleich zu Rindfleisch sind Insekten als Proteinlieferanten top, aber auch in Gegenüberstellung mit Hühnerfleisch sind sie unschlagbar. Egal, welchen Aspekt man betrachtet: Wasserverbrauch, Fläche, Energie, Futtermittel – für Insektenprotein werden weniger Ressourcen verbraucht als für herkömmliches tierisches Protein.

Bestimmt spielt Nachhaltigkeit für euch privat auch eine Rolle.

Gloria: Wie bei allen Themen im Leben ist auch dieses hier sehr individuell für jeden. Beim Punkt der Ernährung sind wir uns dahingehend einig, dass wir sehr bewusst Fleisch konsumieren. Bei uns sind vegane, vegetarische und flexitarische Ernährung vertreten. Ich persönlich habe schon seit Beginn meines Masterstudiums kein neu produziertes Kleidungsstück mehr gekauft. Meine Nahrungsmittel kaufe ich bei der Lebensmittelrettung. Generell halte ich meinen Konsum sehr im Zaum. Wenn ich die Mariahilferstraße entlang gehe, sehe ich da überwiegend Fast Fashion. Wenn man Schokolade essen möchte, kann man oft nicht sicher sein, ob nicht in der Lieferkette Zwangsarbeit oder Kinderarbeit vorgefallen sind. Trotzdem darf man davon nicht im Frust untergehen.

Und im Urlaub?

Gloria: Wir denken, dass alles, was man bewusst macht, dem Planeten hilft. Wichtig ist doch auch, dass Nachhaltigkeit nicht zu einer Art psychischer Belastung wird. Niemand soll sich schlecht fühlen müssen, wenn er oder sie sich einmal etwas gönnt. Ich persönlich bin im Urlaub nur in Österreich unterwegs, weil das Fliegen wegen meines Hundes für mich nicht in Frage kommt. Doch niemand soll verurteilt werden, weil er wegfliegt. Die Dosis macht das Gift, und jeder darf seinen eigenen Weg finden, Nachhaltigkeit zu leben.

Warum hast du dich für die vegane Lebensweise entschieden?

Gloria: Für die Umwelt, die Tierethik und meine Gesundheit. Pflanzliche Fette sind für Menschen gesünder als tierische, das spüre ich deutlich. Die Möglichkeit der Fleischersatzprodukte finde ich allerdings angenehm. Allgemein achte ich auf eine gesunde Ernährung, weshalb ich so wenig wie möglich verarbeitete Produkte zu mir nehme. Aber auch hier finde ich es wichtig, dass niemand am Verzicht verzweifelt. Vor zehn Jahren war es sicher viel schwieriger, vegan zu leben als jetzt. Dabei ist es ja ein reines Wohlstandsproblem, dass wir heute so viel Fleisch essen. Fleisch ist einfach viel zu billig, und für herkömmliches Hundefutter wird meist allerbilligstes Billigfleisch verwendet.

Warum seid ihr überzeugt, dass Insektenprotein für Hunde gesund ist?

Gloria: Schwarze Soldatenfliegen werden von Tierärzten schon länger für allergische Hunde empfohlen. Im Vergleich zu herkömmlichem Futter haben die Larven auch kein Antibiotikum in sich, um nur zwei Argumente zu nennen.

Wie darf man sich den Herstellungsprozess vorstellen?

Gloria: Die Larven werden vertikal gezüchtet und mit einem Substrat gefüttert, das aus Nebenströmen der Landwirtschaft stammt: Trester von Wein, Teiglinge aus Bäckereien, etc. Nach etwa zwei Wochen werden sie geerntet. Das restliche Substrat wird zu Dünger. Die Larven werden erst gekühlt und durch die niedrigen Temperaturen eingeschläfert. Im Anschluss werden sie mittels Schockfrostung irreversibel getötet. In der Folge werden die Larven hygienisiert, getrocknet und zu Proteinmehl vermahlen. In dieser Form kann das Protein für Trockenfutter oder Leckerli verwendet werden.

Das Hundefutter hat aber noch weitere Zutaten.

Gloria: Ausgewählte Kräuter aus Österreich liefern einen gesundheitlichen Mehrwert für die Hunde. Unsere Produkte werden mit einer Tierärztin entwickelt, die auf TCM spezialisiert ist. Leinmehl, Bierhefe, Sonnenblumenkernmehl, und je nach Variante Apfel, Karotte oder Aroniabeere runden unser Futter ab. Die Leckerlis bestehen zu etwa einem Drittel aus dem Mehl der schwarzen Soldatenfliege – denn ein Zuviel an Protein ist nicht gesund.

Woher stammen die Larven?

Gloria: Diese werden in Deutschland gezüchtet und kommen bereits als Mehl zu uns für die weitere Verarbeitung.

Seht ihr in Insektenprotein auch die Zukunft für die Ernährung von Menschen?

Gloria: Ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann so kommen wird. Als Sushi zu uns kam, dachten sich auch die meisten: Wäh, roher Fisch!

Seid ihr mit viel Skepsis konfrontiert?

Gloria: Insektenprotein ist noch nicht in der breiten Gesellschaft angekommen. Die Meinung vieler Menschen verändert sich aber im Gespräch, wenn wir darauf hinweisen, dass es leicht verdaulich ist und notwendige Aminosäuren liefert. Wir finden: Jeder darf seine Meinung haben, und Diskurs ist gut. Entscheidungen muss jeder selbst treffen.

Ist eine Fütterung mit Insektenprotein für Hunde, die ja vom Wolf abstammen, artgerecht?

Gloria: Auch die Hunde verändern sich, obwohl sie vom Wolf abstammen. Mein Hund mag Regen überhaupt nicht. Ein Chihuahua hat mit einem Wolf sehr wenig Ähnlichkeit (schmunzelt). Vieles passt heute in der Argumentationskette nicht mehr. Hunde brauchen aber nach wie vor täglich tierisches Protein.

Die Verpackung spielt für die Nachhaltigkeit eurer Produkte ebenfalls eine Rolle.

Gloria: Unsere Leckerlis sind plastikfrei verpackt. Wir arbeiten hier mit „gugler*“ aus Melk zusammen. Der Karton ist Cradle-to-Cradle und bleibt zur Gänze im Kreislauf.

Wollt ihr den Lesern noch etwas mitteilen?

Gloria: Das gemeinsame Ziel ist ja ein gesünderer Planet. Es gibt sehr viele Stellschrauben, an denen wir drehen können, und es findet bestimmt jeder von uns etwas, um einen eigenen Beitrag zu leisten.

Aktuelles Detail am Rande: Das junge Unternehmen gs`hund hat beim s2b Pitch- Day des FHWN STARTUP-CENTER den 1. Platz belegt.