Starte deine Lehre schon im März

Die voestalpine Precision Strip in Böhlerwerk bietet erstmalig für interessierte Mädels und Jungs den Start der Lehre im März zusätzlich zum Start im September an.

One step ahead nun auch beim Start in die Lehre. Mit dem neuen Programm der voestalpine Precision Strip beginnt erstmalig ein Ausbildungsturnus im Semester. Zusätzlich zum bewährten Start der Ausbildung im September gibt es damit eine weitere Chance für Jugendliche einen Lehrplatz zu ergattern.

Jugendsteel ist schon immer ein sicherer Garant für eine hochqualitative Ausbildung in den Schwerpunkten Maschinenbau, Werkzeugbau, Mechatronik und Elektrotechnik. Aber auch die Bereiche Chemielabortechnik, Werkstofftechnik und Konstruktion sind tolle Ausbildungsmöglichkeiten, die wir erfolgreich anbieten. Neben dem neuen Ausbildungsstart zum Halbjahr gibt es eine weitere Neuigkeit: Wir starten erstmalig mit der Ausbildung im Bereich Betriebslogistik.

Foto: zVg

Unsere Ausbilder zeichnen sich nicht nur durch hervorragende Fachkenntnisse im praktischen Unterricht aus, sondern unterstützen die Jugendlichen auch in der Vorbereitung für die Berufsschule und die Lehrabschlussprüfungen. Mit einer Auszeichnungsquote bei Erfolgen in der Berufsschule oder bei der Lehrabschlussprüfungen von über 80% zählen wir somit nicht nur zu den größten, sondern auch zu den erfolgreichsten Ausbildungsbetrieben im Ybbstal.

Und wenn du jetzt schon denkst, ich will nicht bis September warten, dann verliere keine Zeit und melde dich. Die voestalpine in Böhlerwerk startet erstmals mit einer Gruppe von Jungs und Mädels die Lehrausbildung schon im März. So gewinnst du ein ganzes halbes Jahr.

Alle notwendigen Informationen findest du auf unserer Webseite www.jugendsteel.at.

Wenn Du noch Fragen hast, wende dich an unseren Ausbildungsleiter Richard Berndl

Tel. 0664 883 24 182 – gerne auch per WhatsApp.

Ausbildungsberufe

»Metalltechnik – Maschinenbautechnik

»Metalltechnik – Werkzeugbautechnik

»Werkstofftechnik – Werkstoffprüfung und Wärmebehandlungstechnik

»Elektrotechnik – Anlagen- und Betriebstechnik

»Mechatronik – Automatisierungstechnik

»Prozesstechnik

»Konstrukteur/in – Schwerpunkt Maschinenbau

»Labortechnik – Chemie