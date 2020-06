Bei einem Besuch im Stift Melk gibt es viele Bereiche zu entdecken und zu erleben:

Stiftsbesichtigung:

Der Rundgang durch das Stift Melk führt Sie in spannend gestaltete Museumsräume in den ehemaligen Kaiserzimmern mit der Dauerausstellung „Vom Gestern ins Heute“. Dort erfahren Sie Details zur Geschichte und Gegenwart des Klosters. Die Prunkräume wie Marmorsaal und Bibliothek beeindrucken mit wunderbarer Barockarchitektur und einzigartigen Deckenfresken. Der Rundgang führt auch auf die Altane, wo Sie ein toller Panoramablick auf die Welterberegion Wachau erwartet. Das Highlight des Rundganges bildet die hochbarocke Stiftskirche - Barockkunst in höchster Perfektion.

BesucherTIPP: Mittagsgebet der Benediktiner mit Orgelspiel in der Stiftskirche / täglich um 12 Uhr

StiftSpark und barocker Pavillon:

Der Stiftspark spiegelt nicht nur seine über 250 Jahre alte Geschichte wider, sondern bezeugt auch das Schaffen von Mensch und Natur. Durch das ständige Zusammenwirken von architektonischen, natürlichen und geistigen Ebenen wurde und wird der Stiftspark zu einer einzigartigen Parklandschaft. Begeben Sie sich auf eine Erkundungstour durch den Stiftspark. 270 Jahre alte Linden, exotische Fresken im entzückenden Pavillon oder auch das Paradiesgärtlein mit vielen duftenden, blühenden und heilenden Pflanzen, gibt es zu entdecken.

Nordbastei und Wachaulabor:

Die Nordbastei wurde vor einigen Jahren geöffnet und zu einem Besucherzentrum ausgebaut. Die Aussichtsterrasse ermöglicht einen wundervollen Blick sowohl in die weitere Umgebung vom Alpenvorland bis ins Waldviertel - als auch auf das Stiftsgelände, besonders auf den Gartenpavillon und den Stiftspark.

Folgen Sie in der Sonderausstellung „FLUSS“ im Wachaulabor, dem blauen Faden durch Stromschnellen und Untiefen zu interessanten Flussbewohnern und setzen Sie sich dabei mit Fragen von Ökologie und Nachhaltigkeit auseinander.

Sonderausstellung: „Kunststationen“

Künstlerinnen und Künstler der Kunstgruppe der Caritas in Retz sowie die Wachauer Künstlerin Christa Hameseder machen derzeit Stift Melk zu Ihrer Kunststation. Bilder mit höchst unterschiedlichen Stilen und Techniken, die sich weder an der Kunstgeschichte noch an aktuellen Trends orientieren erwarten Sie in der Säulenhalle und im kleinen Barockkeller des Stiftes.

Kulturtipp für August:

Sommerkonzerte 2020 – Musikalische Highlights und 50-Jahr-Jubiäum der Stiftsorgel

Der Kunstpfeifer Nikolaus Habjan, Albin Paulus, herausragende junge Talente, Preisträger von Prima la musica, Solisten der Wiener Symphoniker und Solisten der Tonkünstler sind zu Gast. Zusätzlich wird das 50-Jahr-Jubiläum der Stiftsorgel mit Orgelkonzerten von Peter Planyavsky, Johannes Zeinler und anderen Organistinnen und Organisten gefeiert.