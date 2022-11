Stimmungsvoll und regional einkaufen

Auf der Suche nach den besten Geschenken bietet das CCA mitten in der Amstettner Innenstadt vielfältige und vor allem die regionalste Möglichkeit, Geschenke für die Liebsten zu ergattern. Das weihnachtliche Programm für Kinder, die stimmungsvollen Lichter und der bekannte Keksgeruch, machen das Shopping-Erlebnis im Herzen Amstettens zu etwas ganz Besonderem.

An allen Adventsamstagen sowie am 8. Dezember wird den kleinen Besucherinnen und Besuchern des CCA ein weihnachtlich-kreatives Programm geboten: Adventkranzbinden, Backen & Basteln von Weihnachtsdeko und Christkind-Briefen, Anna & Elsa und eine Weihnachtsparade sorgen für beste vorweihnachtliche Erlebnisse für alle Sinne.

„Wir freuen uns schon sehr auf die vorweihnachtliche Stimmung im CCA und das Programm für unsere kleinen Gäste. In dieser Zeit möchten wir unseren Besucherinnen und Besuchern eine angenehme Atmosphäre bieten“, so CCA Centerleiter Hannes Grubner.

Regionaler Geschenk-Tipp:

Die CCA-Geschenkkarte zählt zu den Allroundern unter den Weihnachtsgeschenken auf Grund ihrer flexiblen Einsetzbarkeit in zahlreichen Shops im CCA. Die CCA-Geschenkkarte kann direkt am Infopoint im CCA erstanden werden. Für alle, die gerne regional von daheim shoppen, gibt es die CCA-Geschenkkarte auch online über den Online-Shop zu bestellen. Alle Bestellungen, die bis zum 18. Dezember getätigt werden, kommen noch rechtzeitig vor dem 24. Dezember an.

Details und weitere Informationen gibt es online auf www.ccamstetten.at

Übrigens hat das CCA seine Öffnungszeiten geändert: Montag bis Samstag jeweils von 9 bis 18 Uhr!