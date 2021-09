Einmal durch das Weltall zu spazieren ist vermutlich für viele Kinder ein Traum, der nie wahrwerden kann. In Weiten im Bezirk Melk versucht man, sich mit etwas Fantasie aber zumindest ein wenig von den Dimensionen der Planeten zueinander ein Bild zu machen. Auch wenn der Maßstab von 1:1,16 Milliarden wiederum nur schwer begreifbar ist. Aber einen Versuch ist es allemal wert. Also auf zur Planetenwanderung.

Wie könnte es anders sein, beginnt diese in Weiten bei der Sonne neben dem Gewerbebaum im Ortszentrum. Schließlich ist das Weitental mit der 1.150-Seelen-Gemeinde weit über die Bezirksgrenzen hinaus als „Tal der Sonnenuhren“ bekannt. Auf Infotafeln wird entlang der ganzen Route mit der Nummer 81 Wissenswertes wie Größe, Gewicht und vieles mehr über die Sonne und die Planeten beschrieben.

Nach dem Start geht es weiter zu den Stationen Merkur und Venus dem ganzen Sonnensystem entlang bis zum Planeten Pluto. Die Dimensionen machen es nötig, dass der erste Teil des Weges am Gehsteig entlang der Bundesstraße durch den Ort führt, was mit kleineren Kindern nicht die optimalste Strecke ist. So richtig beschaulich wird die Wanderung dann ab dem Sportplatz.

Steiler Anstieg zur ruine Mollenburg

Dort wartet auf die Wanderer auch das steilste Teilstück rauf zur Burgruine Mollenburg. Diese ist teilweise restauriert, wird im Privatbesitz von der Familie von Jörg Mauthe bewohnt und ist deshalb nicht öffentlich zugängig. Der im Jahr 1986 verstorbene Schriftsteller hatte 1972 die Mollenburg gekauft. Mauthe war ein Vordenker für die Dorferneuerung und beschäftigte sich unter anderem sehr intensiv mit der Ortsbildpflege in Niederösterreich.

Doch zurück zur Wanderung: Gut gelegen kommt am Weg zur Ruine das Bankerl zum Rasten bei der Infotafel zum Saturn. Spätestens dann ist für Kinder (die Route ist für einen Familienausflug bestens geeignet) die erste Stärkung nötig. Weiter geht es entlang von Wiesen und Feldern dann nur mehr eben oder bergabwärts.

Das ermöglicht Kindern und Erwachsenen, sich ganz entspannt der Natur zu widmen und diese zu genießen. Neben Gräser und Pflanzen erspäht man bei der Wanderung mit etwas Glück auch Prachtexemplare von Hirschkäfern.

Bergfex; NÖN-Grafik: Dürrmoser

Bei der Wissensvermittlung über die Planeten hat die Sonne aber ausgerechnet im Tal der Sonnenuhren – im Ysper- und Weitental sind an Häusern, Schlössern und Kirchen nicht weniger als 50 dieser Zeitmessgeräte zu finden – auch ihre Spuren hinterlassen. Einige der Schautafeln sind nämlich bereits ziemlich ausgebleicht und deshalb schwer lesbar.

Dafür wartet für alle interessierten Wanderer, die noch mehr über die Sonnenuhren erfahren wollen, am Ziel zurück im Ort die Ausstellung „Sonne, Zeit und Ewigkeit“. Bei Schlossermeister Jindra erfährt jedermann mehr über die Geschichte der Sonnenuhren. Dort können dann auch die verschiedensten Modelle bewundert werden. Für einen solchen krönenden Abschluss der Erkundung des Sonnensystems wird allerdings eine Anmeldung empfohlen (im Geschäft oder unter ( 02758/8292 bzw. E-Mail: jindra@sonnenuhren.com).