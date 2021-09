Die Marktgemeinde Raxendorf im Herzen des Südlichen Waldviertels gilt als Geheimtipp für alle, die dem Alltagsstress eine Weile entfliehen möchten. Entschleunigung und Harmonie, aber auch Aktivsport in der Natur sind hier gleichermaßen möglich. Mehr als ein Dutzend Wanderwege führen durch die naturbelassene Landschaft, die eingebettet zwischen dem Westhang des Jauerling und dem Waldviertler Hochplateau liegt.

Ob bei einer sagenumwobenen Wanderung am Kaiserhöhlenweg, einer spannenden Kinderwanderung mit Professor Lux am Luchspfad oder einer anspruchsvolleren Tour am Zeining-Jauerling-Steig: Die Wanderstrecken sind alle binnen ein bis fünf Stunden zu begehen und eignen sich hervorragend für Tagesausflüge. Zudem führen die Abschnitte zehn und elf des Lebensweges durch die Gemeinde.

Auch Radfahrer sind in der etwas über 1.000 Seelengemeinde herzlich willkommen. Sei es auf den beiden Mountainbikestrecken (Großer Berg und Braunegg) oder auf der beliebten Radroute Südliches Waldviertel, die ebenso durch die Gemeinde führt. Die Marktgemeinde Raxendorf verfügt dazu über einen Naturbadeteich mit bester Wasserqualität.

Die Aussichtsplattform in Braunegg befindet sich am höchsten Punkt der Gemeinde und ermöglicht einen 360° Grad Weitblick bis zum Schneeberg und zum südlichen Rand der Waldviertler Hochebene.

Perfekt um den Tag bei einem imposanten Sonnenuntergang ausklingen zu lassen. Und alle, die länger bleiben möchten, werden von den Wirtsleuten der beiden Beherbergungsbetriebe (einer davon direkt an der Radroute) herzlich willkommen geheißen.