Artstetten – Pöbring ist bekannt für Wandern in schöner Landschaft: mit herrlicher Aussicht ins Donautal bis hin ins Voralpengebiet oder wildromantischen Szenen mit Steinbrücken im Schwarzatal. Die Marktgemeinde liegt entlang von Weitwanderwegen, wie dem „Österreichischen Jakobsweg“, dem Lebensweg oder dem Weitwanderweg Nibelungengau. (Verbindungsweg zwischen Welterbesteig in der Wachau und dem oberösterreichischen Donausteig).

Zusätzlich gibt es in der Marktgemeinde drei „Tut gut“ Wanderwege, zwei IVV Wanderwege (Panoramaweg Artstetten - Pöbring und den Rundwanderweg Artstetten – Maria Taferl) mit Längen von 4 km bis 22 km und einen 1.000-Schritte-Weg. Eine Besonderheit unter den Wanderwegen ist der Glücksweg mit ca. 4 km Länge und 9 Sprüchetafeln — ein kinderwagentauglicher Rundweg um Artstetten.

Wanderbegeisterte sollten sich schon den besonderen Höhepunkt 2021 notieren, den IVV Landesverbands-Wandertag für Niederösterreich und Wien, der am 16. Oktober 2021 in Artstetten stattfindet.

Wer gerne auf den Spuren von Erzherzog Franz Ferdinand im privaten Naturschlosspark vom Schloss Artstetten die Landschaft erkunden will, kann das im Rahmen einer Naturerlebniswanderung in Begleitung einer Naturvermittlerin erleben.

INFORMATION: Marktgemeinde Artstetten-Pöbring

Schlossstraße 1

3661 Artstetten

T:+43 (07413) 8235

www.artstetten.at

gemeinde@artstetten.at

Karl Höfer, Bürgermeister der Marktgemeinde Artstetten-Pöbring.

privat

Die Marktgemeinde Artstetten-Pöbring liegt am Südhang des Waldviertels an den Toren zur Wachau bzw. zum Nibelungengau. Ein besonderes Highlight entlang der vielen abwechslungsreichen Wanderstrecken ist das wildromantische Schwarzatal, wo sich auch die sogenannten Römerbrücken der ehemaligen Führenbergschen Poststraße befinden. Das Schloss Artstetten beherbergt das Erzherzog Franz Ferdinand Museum. Die gut geführten Gastronomie- und Heurigenbetriebe laden Wanderer zu einer Einkehr ein und machen so die Wanderungen auch zu einem kulinarischen Erlebnis.