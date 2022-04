Supertramp mögen wir alle

Nach zwei Jahren Corona-Pause treffen sich am Sonntag, 24. April, wieder Hunderte Freunde der Mostviertler Volksmusik zur gemeinsamen Wallfahrt auf den Sonntagberg. Einen erfüllt das doppelt mit großer Freude: Georg Berger. Der Ferschnitzer Musikant zeichnet für die Organisation des Volkskultur-Treffens verantwortlich und er spielt mit seiner „Stubenmusik Berger“ in der Basilika auf.

29 Jahre ist es her, dass sich die fünf Brüder Robert, Josef, Christoph, Georg und Roland Berger zum gleichnamigen Musizieren gefunden haben. „Jeder von uns hat mit sechs/sieben Jahren ein Instrument gelernt, fast alle beim selben Lehrer“, erinnert sich Berger. „Danach sind wir unterschiedliche musikalische Wege gegangen – vom Jazz über die Klassik bis zum Pop und sogar Hard-Rock. Zum Teil haben wir auch klassische Gesangsausbildungen gemacht. Irgendwie ist 1993 bei einem Heimatabend in Ferschnitz bei jedem von uns die Volksmusik-Begeisterung entfacht worden.“

So richtig Fahrt aufgenommen hat die gemeinsame Liebe kurz darauf bei einem Seminar im steirischen Seckau. „Dort war die Volksmusik-Szene aus ganz Mitteleuropa vor Ort, angeführt von Größen wie Herbert Pixner und Wolfgang Neumüller“, wie Georg Berger weiß.

„Wir haben in der Folge begonnen, uns in das Thema hinein zu leben“, erzählt er von den mühsamen Anfängen. „Uns war nicht bekannt, wie Mostviertler Volksmusik gespielt wird; wo und ob es überhaupt dafür Noten gab!“

Zum Teil fündig wurden die Brüder im Landesarchiv von Walter Deutsch. Aber eben nur zum Teil. Vielmehr erkannten sie bald, dass es kaum schriftliche Überlieferungen gab.

„Feldforschung“ in Gasthäusern

„Also haben wir selbst Feldforschung betrieben“, denkt Berger an unzählige gemütliche Abende in Gasthäusern oder zu Hause bei Musikerfreunden. „Bei einigen Achterln Wein haben uns Leute Lieder vorgesungen, die nirgendwo niedergeschrieben waren. Wir haben das alles aufgesammelt, zu Papier gebracht und dann auf unsere Weise in unserer Besetzung gespielt!“

Damals wie heute sind das zwei Geigen, eine Querflöte, eine Gitarre und eine Steirische! Dazu das große Glück der Bergers: Alle fünf konnten singen!

Je mehr sich die „Stubenmusik Berger“ in der Materie vertiefte, umso akribischer wurden ihre Bemühungen. Neben dem Aufarbeiten des persönlichen und spärlich aufgezeichneten Materials stellten sie ihre Arbeit auf zwei weitere Säulen: Lieder von bekannten Musikern zu übernehmen und als Stubenmusik zu interpretieren und schließlich auch selbst Lieder zu schreiben.

Auf der ersten CD „Greahoidn“ spiegeln sich alle Facetten der Berger´schen Musikbegeisterung wider. Fernab jeglicher Tourismusklischees schafft es das Quintett heute, ohne auf moderne Rhythmen, Melodien oder Texte angewiesen zu sein, den Menschen Unterhaltung zu bieten, die bis ins Herz vordringt.

„Gerade in einer Zeit, in der der Arbeitsalltag immer fordernder wird, soll unsere Musik Freude erwecken. Wir wollen in den Vordergrund stellen, dass nicht die Leistung, sondern das gemeinsame Verweilen zählt“, sieht sich Georg Berger traditionelle Volksmusik als Mittel der menschlichen Verbindung und des Lebensglücks! „Dazu braucht es keine professionelle Musikausbildung“, so Berger.

Ganz besondere Glücksmomente empfindet der Mostviertler Familienvater, wenn er mit seinen Brüdern auf der Bühne steht. Dabei ist der Begriff Bühne meist gar nicht der richtige. „Am liebesten sitzen wir mitten unter unseren Zuhörern, spielen ein paar Stücke, plaudern dann mit ihnen und stoßen zwischendurch mit einem guten Achterl an!“

Überleitend erzählt der hauptberufliche Bankdirektor Geschichten; Kurzweiliges aus dem Leben, aus der eigenen Kindheit, welche die Brüder auch in den eigenen Titeln verarbeitet haben.

„Der Ferschnitzboch-Landler“ ist einer davon - eine Hommage an den gemeinsamen Spielplatz von anno dazumal. Oder das Stück „Zuwirucka“, das sich aus den Kindheitserinnerungen an die ständig wachsende Familie ergeben hat. „Der Platz am Küchentisch wurde durch neue Geschwister fast im Jahresrhythmus knapper, also mussten wir zusammenrücken“, erklärt Berger.

Er ist es auch, der zum überwiegenden Teil für die Kompositionen der „Stubenmusik“-Titel verantwortlich zeichnet. Die kreativen Texte entstammen meist der Feder seines Bruders Christoph.

„Hab noch nie so viel Geige geübt!“

Dass er die Momente auf der Bühne in den vergangenen Jahren schmerzlich vermisst hat, daraus macht Berger keinen Hehl. Weniger zum Musikzieren ist er aber dennoch nicht gekommen. „Ich habe noch nie so viel Geige geübt, wie in den vergangenen zwei Jahren“, war die Musik für ihn gerade jetzt ein Lebenselixier.

Bei Supertramp sind sich Bergers einig

Auf die Frage, was denn bei ihm im Auto zu hören ist, überrascht der hauptberufliche Bankchef: „Auf meinem Handy ist mehr als 50 Prozent Musik von Supertramp. Da sind wir Brüder uns interessanterweise total einig!“ Und er erzählt davon, wie die „Stubenmusik“ geschlossen bei einem der vielen Konzerte ihrer Idole in der Münchner Olympiahalle in der ersten Reihe saß, drei Tage später das gleiche in der Wiener Stadthalle.

Was ihn heute sehr freut, ist der große Zustrom der Jugend zur Volksmusik und zur Volkskultur. „Vielleicht haben wir da ein kleines Stück dazu beitragen können! Ausrostn, stad hoidn, Kirta mocha, Most dringa, Bankl wetzn, d’Wochea überknean, a Liadl singa und musispün, d’Schnopsfloschn sche weit zuwa hoidn, a Pfeiferl anzündn – das ist etwas, was offensichtlich mehr denn je Gewicht hat!“