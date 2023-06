Für Straße und Rennstrecke

Stolze sechs Generationen zählt der Suzuki Swift in seiner 40-jährigen Erfolgsgeschichte. Und der vielseitige Kleinwagen ist moderner als je zuvor.

Sehr erwachsen geworden, ist er zu einem vollwertigen Erstfahrzeug herangereift, das auf parkfreundlichen 3,84 Metern Länge alles bietet, was man heute so im Alltag braucht. Angefangen von der Klimaautomatik über Sitzheizung (ab der zweiten Ausstattungsversion „shine“) bis hin zum Notbremsassistenten und Abstandsregeltempomat ist – zumindest bei der Topversion „flash“ – alles an Bord.

Was jedes Modell auszeichnet sind der Komfort und die Geräumigkeit. Die bequem erhöhte Sitzposition erleichtert das Aus- und Einsteigen, und auch für Beifahrer und Gepäck ist erstaunlich viel Platz.

Dank Hybrid-Technik ist er auch umweltfreundlich, sehr sparsam und steuerlich günstig, wie Christoph Zellhofer weiß. „Der Swift ist einfach lässig und hat seine zufriedenen Freunde in allen Altersschichten! Das bestätigen unsere Kundenlisten.“

Fünf Jahre Garantie und günstige Finanzierungsangebote machen ihn nicht zuletzt zum gefragten Bestseller. Rund 100 Euro pro Monat (bei 30 % Anzahlung) sind eine Klasse, die leistbar ist!

Ein positives Detail am Rande verraten Franz Brunner und Martin Kronberger vom Verkauf: „Aktuell können wir alle gängigen Farben und Motorisierungen prompt liefern!“

Erfolgreich auch auf der Rennstrecke

Dass Christoph Zellhofer den Suzuki Swift wärmstens empfehlen kann, hat noch mit seiner zweiten Leidenschaft zu tun – dem Motorsport. Als Masterminds des Suzuki-Cups sind die Zellhofers (Vater Max mischt auch noch im Spitzenfeld mit) seit nunmehr 20 Jahren auf den Rennstrecken in und um Österreich präsent – und erfolgreich. Christoph führt die Wertung nach einer hervorragenden ersten Saisonhälfte an, Max liegt auf Platz 3!

„Bei den Rennen fahren wir mit seriennahen, 180 PS starken Fahrzeugen, die sich lediglich in der Sicherheitstechnik vom Straßenmodell unterscheiden.

Da wir die Fahrzeuge in unserer Werkstätte auch aufbauen und servicieren, kennen wir sie schon sehr genau. Der reiche Erfahrungsschatz kommt jedem unserer Kunden zugute!“