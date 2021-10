SWARCO-Neubau wird bald bezogen

Die Mitarbeiter von SWARCO Road Marking Systems in Amstetten freuen sich bereits auf den Umzug in die neuen Räumlichkeiten im Herbst. Das neue SWARCO Global Glass Beads Technology Center steht kurz vor der Fertigstellung und wird moderne und einladende Büroräume, einen informativen Showroom und vor allem modernste Produktionsanlagen für Glasperlen für die Verkehrssicherheit und für industrielle Anwendungen bieten. „Die Anlage soll Anfang 2022 in Betrieb genommen werden“, berichtet Andreas Illich, Geschäftsführer der M. SWAROVSKI GmbH, der maßgeblich an der Projektumsetzung beteiligt ist.

Ende August wurden alle Gebäudehüllen geschlossen, die letzten Böden im Bürogebäude verlegt und mit dem Innenausbau begonnen. Bereits seit Ende Juni sind die elektrische Infrastruktur und die IT-Netzwerklandschaft in Betrieb und die örtliche Wasserversorgung angeschlossen. „Für den Bau der Anlagentechnik wurden mehr als 1.200 Tonnen Stahl für Perlenmischanlagen, Schmelzwannen inklusive Chargenaufbereitung, Schachtöfen und Granulataufbereitung verbraucht“, berichtet Peter Tomazic, Vice President Region Europe (Production/R&D) von SWARCOs Road Marking Systems Division und zugleich technischer Vordenker des neuen Produktionsstandortes.

„Wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Handwerkern und Gewerken sehr gut funktioniert. Es ist ein großer Vorteil, dass wir mit lokalen und regionalen Anbietern kooperieren können, die an einem Strang ziehen.“ Bis Ende November hofft das Team, die Außenanlagen mit Bordsteinen, Asphaltierung von Wegen und Straßen, Landschaftsbau und Zäunen fertiggestellt zu haben.

Kompetenzzentrum

Das neue SWARCO Global Glass Beads Technology Center wird nicht nur modernste Fertigungsverfahren nutzen, sondern auch das Kompetenzzentrum für Glastechnologie und Markierungssysteme mit modernen Labors sowie Pilot- und Testanlagen beherbergen.

Mit der neuen Technologie und dem erhöhten Automatisierungsgrad setzt SWARCO einen Meilenstein zur Steigerung der Kundenzufriedenheit und zur Verbesserung des Service. Ein gut ausgebildetes Team arbeitet sowohl an bewährten Produktlinien als auch an innovativen Produkten und achtet dabei besonders auf energieeffiziente und schadstoffarme Fertigungsprozesse.

„Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung und der Notwendigkeit einer nachhaltigen Produktion bewusst“, unterstreicht Peter Tomazic. „Deshalb investieren wir nicht nur in Produktentwicklungen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, sondern auch in Forschungsprojekte, um Verfahren mit einem besonders kleinen ökologischen Fußabdruck zu entwickeln.“

Der Standort überzeugt

1969 legte Manfred Swarovski in Amstetten mit dem Bau einer Glasperlenfabrik den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte „made in Austria“, die auch hier ihre Fortsetzung findet. Innerhalb von fünf Jahrzehnten entwickelte sich von diesem Standort ausgehend die SWARCO-Gruppe, die heute rund 5.000 Mitarbeiter beschäftigt. Mit dem Spatenstich für das „SWARCO Global Glass Beads Technology Center“ wurde ein neues Kapitel der SWARCO-Story aufgeschlagen.

„Wir setzen diesen historischen Schritt ganz bewusst erneut in Amstetten, in Österreich, in Europa. Unser neues Werk wird ein ‚Center of Excellence‘ mit Technologien auf dem neuesten Stand. Wir installieren hier das SWARCO-weite Kompetenzzentrum für Glastechnologie mit Bezug zur Verkehrssicherheit. SWARCO Road Marking Systems wird künftig das automatisierte Fahren mit optimalen Leitsystemen auf der Straße mitgestalten – mit weltweit äußerst konkurrenzfähigen Produkten. Zusätzlich eröffnen sich für uns neue Entwicklungsmöglichkeiten im Non-Traffic-Sektor“, betont Peter Tomazic, Vice President Region Europe (Production/R&D) von der SWARCO Road Marking Systems Division.

Viele Argumente für das Mostviertel

Neben den unternehmerischen Wurzeln sprechen einige Argumente für den Wirtschaftsstandort Amstetten. Unter anderem punktet Amstetten mit seiner zentralen Lage zwischen Linz, Wien und Sankt Pölten sowie mit einer sehr guten Verkehrsanbindung.

Mitarbeiter profitieren im landschaftlich reizvollen Mostviertel von zahlreichen attraktiven Freizeitmöglichkeiten ebenso wie von einer gut ausgebauten Infrastruktur in puncto Gesundheitsversorgung und Bildung.

SWARCO sucht Mitarbeiter

Die Investition in das neue SWARCO Global Glass Beads Technology Center sichert auch viele Arbeitsplätze im Mostviertel. Der Glasperlen-Hersteller ist laufend auf der Suche nach neuen Teammitgliedern in verschiedensten Bereichen. Derzeit zum Beispiel in der Produktion, in der Instandhaltung und als Assistenz der Geschäftsleitung.

Nähere Infos, Stellenbeschreibungen und das Bewerbungsformular sind hier zu finden:

www.swarco.com/karriere