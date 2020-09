Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir hier von den Menschen in Amstetten so positiv aufgenommen worden sind“, betonen die Geschäftsführer der PPR Steuerberatungs GmbH, Herwig Pfaffenzeller und Hans Peter Roth. Sie übernahmen 2016 die 1948 gegründete und somit die älteste Kanzlei der Stadt Amstetten. „Es ist eine Kanzlei mit langer Tradition, die wir seitdem stetig weiterentwickeln durften. Auch das Team ist seitdem weiter gewachsen“, blicken die beiden Geschäftsführer auf ereignisreiche Jahre zurück.

Mittlerweile sind 22 Mitarbeiter bei ihnen beschäftigt. „Wir haben viele junge Mitarbeiter und fördern nach wie vor ein dynamisches Wachstum unseres Teams. Uns ist sehr wichtig, dass die Nachfolge gesichert ist“, betont Herwig Pfaffenzeller.

Damit sich ihre Mitarbeiter rundum wohl, aber natürlich auch ihre Kunden bei ihnen gut aufgehoben fühlen, haben die beiden Geschäftsführer zu Beginn des Jahres noch einen ganz großen Schritt gewagt: den Umzug vom Altbau-Büro am Hauptplatz 30 in den modernen Neubau in der Wiener Straße 2. „Wir bieten jetzt unseren Mitarbeitern und Kunden kostenlose Tiefgaragenparkplätze, die Technik ist am modernsten Stand und das Gebäude klimatisiert und barrierefrei zu erreichen“, nennt Hans Peter Roth ein paar Vorzüge des neuen Firmensitzes im Herzen von Amstetten.

Die Kanzlei ist zudem zur Gänze digitalisiert. Das half dem gesamten Team auch gut durch die Corona-Zeit samt mehrwöchigem Lockdown: „Da wir technisch top ausgestattet sind und die Möglichkeit für Homeoffice auch schon vorher angeboten haben, konnten wir auch während der Corona-Zeit im Normalbetrieb weiterarbeiten.“ Einzig der für Mai geplante Tag der offenen Tür musste aufgrund der Krise vorläufig abgesagt werden. „Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Wir werden auf jeden Fall, sobald es die Umstände zulassen, ein Einweihungsfest samt Tag der offenen Tür im neuen Haus feiern. Wenn möglich noch heuer im Herbst“, berichten die Steuerberater.

Verwurzelt im Mostviertel

Das Einzugsgebiet der PPR Steuerberatungs GmbH erstreckt sich über das gesamte Mostviertel – von Amstetten über St. Valentin, Waidhofen/Ybbs bis St. Pölten. „Wir sind also tief im Mostviertel verwurzelt. Größtenteils betreuen und beraten wir Mittelstandsfirmen und Familienbetriebe, die eine hochwertige Beratung brauchen.“ Dabei sei man aber auf keine Branchen und Bereiche beschränkt. Die PPR Steuerberatungs GmbH ist ein Komplettanbieter von der Lohnverrechnung über Steuerangelegenheiten bis hin zur Begleitung und Umsetzung von Nachfolgethemen und Umstrukturierungen in Unternehmen. „Wir haben besonders viel mit Umgründungen und betriebswirtschaftlichen Beratungen zu tun. Über unsere Tochtergesellschaft A.C. Bilanzbuchhalter GmbH bieten wir zudem eine kostengünstige Beratung speziell für Kleinbetriebe an“, berichten Roth und Pfaffenzeller von ihrem umfassenden Angebot.